Brasilien-Legende Ronaldo will mit deutschem FIFA-Streamer EliasN97 zusammenarbeiten

Die brasilianische Legende Ronaldo (45) will mit dem deutschen Streamer Elias Nerlich, bekannt unter dem Nickname EliasN97, zusammenarbeiten.

Nerlich postete bei Twitter einen Instagram-Chatverlauf mit Ronaldo. Dort schrieb der ehemalige Weltfußballer: "Im Januar werde ich wieder in Europa sein. Wir könnten uns Gedanken machen, für die Fans gemeinsam etwas auf Twitch zu starten. Gib mir deine Nummer und mein Team wird dich kontaktieren."

Im Januar gibts nen super dualstream 😂❤️ @Ronaldo pic.twitter.com/nYLSJ0La2t — Elias Nerlich (@EliasN97) December 1, 2021

Ronaldo selbst streamt des Öfteren auf Twitch, so kam auch der erste Kontakt zustande. Nerlich hat mit fast 700.000 Followern auf der Plattform derzeit fünfmal so viele wie Ronaldo. Er schickte seine Zuschauer zuletzt in den Stream des Brasilianers.

EliasN97 schon öfter mit Fußballprofis in Kontakt

Diese machten den Brasilianer im Chat auf Nerlich aufmerksam und er bedankte sich beim Berliner. Nun könnte also ein gemeinsames Projekt folgen.

Es ist nicht der erste Berührungspunkt Nerlichs mit bekannten Profifußballern. Mit Brasilien-Star Richarlison tauschte er sich beispielsweise schon mehrmals aus und zuletzt nahm sogar Bayern-Star Alphonso Davies an einem seiner organisierten FIFA-Turniere teil. Auch zu Red Bull Salzburgs Karim Adeyemi hat er einen guten Draht.