Wie "wuselig" zum meist kommentierten Wort unter Richarlisons Instagram Posts wurde

Richarlison ist Nationalspieler Brasiliens und ein Premier-League-Star. Dass ein deutsches Wort unter seinen Posts dominiert, bedarf einer Erklärung.

#ComeToBesiktas ist ein Social-Media-Phänomen, das vielen Fußballfans ein Begriff sein dürfte. Für alle anderen kurz erklärt: Wurde in den letzten Jahren ein prominenter Spieler mit dem türkischen Spitzenklub in Verbindung gebracht, lösten die Anhänger der Istanbuler einen regelrechten Hype aus, indem sie sämtliche Beiträge des Spielers in den sozialen Medien mit dem Slogan #ComeToBesiktas kommentierten und auf diese Weise ihren Beitrag leisten wollten, den potenziellen Neuzugang von einem Wechsel zu überzeugen.

Ähnliches erlebt derzeit auch der brasilianische Nationalspieler Richarlison vom , doch beim 23-Jährigen sind nicht Transfergerüchte daran schuld, dass seine Posts in letzter Zeit vor allem mit einem Wort bombardiert werden: wuselig.

Fragt man den Duden nach einer genauen Bedeutung, antwortet dieser mit: eine wuselnde Art habend. Als Synonyme werden quirlig, unruhig und unstet angegeben. Doch wie kommt es, dass ein deutsches Wort unter den Bildern eines brasilianischen Superstars die Oberhand gewinnt, ohne dass Richarlison selbst deutsch spricht oder irgendeine Verbindung zum deutschen Fußball hat?

Deutscher YouTuber ist für Kommentare und Richarlisons Posts verantwortlich

Der Grund dafür ist der deutsche YouTuber Elias Nerlich, der E-Sportler für ist und mehr als 300.000 Abonnenten auf seinem Kanal hat. Zwischen Nerlich und Richarlison ist eine Art Internet-Freundschaft entstanden. Angefangen hat das im Mai dieses Jahres.

Nerlich, der mit der Fußballsimulation FIFA sein Geld verdient, markierte Richarlison in einer seiner Instagram-Stories, da er dessen Karte in FIFA Ultimate Team extrem feierte und ihn zu den besten Spielern in FIFA 20 zählte. Richarlison reagierte darauf und gab somit den Startschuss zum regelmäßigen Austausch zwischen den beiden.

Heute ist der schönste Tag in meinem Leben ❤️ @richarlison97 pic.twitter.com/xDjGTIjyFk — Elias Nerlich (@EliasN97) May 9, 2020

Seitdem tauchten in Richarlisons Story schon des Öfteren Beiträge des deutschen YouTubers auf, auch privat schreiben sie sich gelegentlich Nachrichten. Nerlich, der in seinen Live-Streams seine Spieler - vor allem die kleinen und wendigen - regelmäßig als wuselig bezeichnet, gab seiner Community damit eine Steilvorlage.

Richarlison: "Was bedeutet wuselig?"

Diese überschüttet Richarlison Kommentarbereich seither mit dem Wort wuselig. Richarlison selbst hakte daraufhin bei Nerlich nach: "Was bedeutet wuselig?", schrieb er ihm auf Instagram. Der YouTuber klärte ihn auf. Der Titel seines nächsten Beitrags, der einfach nur seine Beine von den Knien abwärts zeigte, war dann kurz und knapp: "Wuselig."

"Ich finde witzig, dass es im Vergleich zu seinen anderen Posts auch so gut ankommt", kommentierte Nerlich in einem seiner Videos. "Neymar und Co. folgen ihm, die werden sich sicherlich wundern, was das Ganze soll."

Damit ist die Premier League nach 'The Special One' für Jose Mourinho und 'The Normal One' für Jürgen Klopp um einen besonderen Spitznamen reicher: Richarlison ist 'The Wuselig One'.