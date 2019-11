Boxen: Deontay Wilder vs. Luis Ortiz 2 live im TV und LIVE-STREAM sehen

Im Schwergewicht stehen sich Deontay Wilder und Luis Ortiz erneut gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie der Kampf live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Ring frei in Las Vegas: In der Nacht von Samstag auf Sonntag stehen sich Deontay Wilder und Luis Ortiz für einen Schlagabtausch der Extraklasse gegenüber. Der Kampf beginnt am frühen Sonntagmorgen um 3 Uhr (deutsche Zeit).

Der Weltverband WBC ist der einzige, in dem nicht Andy Ruiz Jr. Titelträger im Schwergewicht ist - seit fast vier Jahren hält Deontay Wilder hier die Krone in diesem Schwergewichts-Verband. Der Champion verteidigt seinen Gürtel zum zehnten Mal. Im vergangenen Jahr kämpfte er schon einmal gegen den Kubaner Luis Ortiz und besiegte ihn durch Technischen K.o. in der zehnten Runde.

Goal liefert Euch die wichtigsten Infos zum Kampf zwischen Deontay Wilder und Luis Ortiz und erklärt, wo er im LIVE-STREAM übertragen wird und wie es um eine TV-Übertragung steht.

Datum und Uhrzeit: Die Daten zum Kampf Deontay Wilder vs. Luis Ortiz 2

Kampf Deontay Wilder vs. Luis Ortiz Datum und Uhrzeit Sonntag, 24. November 2019 | ca. 3 Uhr deutsche Zeit Ort MGM Grand Garden Arena, Las Vegas (USA) LIVE-STREAM LIVE auf DAZN

Deontay Wilder vs. Luis Ortiz 2 heute live im TV sehen - geht das?

Alle Box-Fans, die sich den Kampf zwischen Wilder und Ortiz in heute live im TV anschauen wollen, müssen jetzt eine schlechte Nachricht verkraften. Der Kampf wird hierzulande nicht im TV zu sehen sein, keiner der etablierten Fernsehsender hat sich die Rechte an dem Kampf in Las Vegas gesichert.

Wer den Showdown zwischen dem "Bronze Bomber" und "The Real King Kong" sehen will, kann das natürlich trotzdem tun. Ein LIVE-STREAM ist hier die Lösung.

Und der läuft, wie so oft, auf DAZN. Der Streamingdienst überträgt den Kampf heute live und in voller Länge. Wie Ihr dabei seid, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Deontay Wilder vs. Luis Ortiz 2 heute im LIVE-STREAM sehen

Wie bereits erwähnt, wird DAZN heute live auf Sendung sein, wenn sich Wilder und Ortiz im Ring gegenüberstehen. Der Streamingdienst hat nämlich auch Boxen in seinem LIVE-STREAM-Portfolio.

Die Übertragung des Kampfs beginnt in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 3 Uhr. Als Kommentator ist Jan Platte für Euch im Einsatz, der den LIVE-STREAM begleiten wird. Als Experte steht ihm Joe Healy zur Seite.

Ihr seid immer noch nicht überzeugt? DAZN bietet einen kostenlosen Probemonat an, Ihr könnt also erst einmal alles ausprobieren. Den Probemonat könnt Ihr mit wenigen Klicks freischalten und seid dann auch gleich live zum Kampf mit dabei.

Im klassischen TV ist das Gipfeltreffen der Box-Champions zwar nicht zu sehen, allerdings ist auch der Streamingdienst bequem auf dem Fernseher anschaubar, da DAZN auch Apps für diverse Smart-TV-Geräte bereitstellt. Wer einen Amazon Fire Stick oder eine PlayStation 4 sein Eigen nennt, kann über die entsprechenden kostenlos herunterladbaren Apps den Kampf auf dem großen Bildschirm im LIVE-STREAM in HD-Qualität genießen.

Deontay Wilder vs. Luis Ortiz 2 - was ist DAZN, der Streamingdienst, der Boxen überträgt?

DAZN ist ein Streaming-Portal, das bis zu 8.000 Sportereignisse anbietet. Der Live-Sport kann auf mehreren Geräten gleichzeitig angeschaut werden. Zudem besteht die Möglichkeit, sich verschiedene Inhalte in der Zusammenfassung und im Re-Live anzugucken.

DAZN bietet Sport-Begeisterten das volle Programm und zeigt viele Kämpfe im LIVE-STREAM.

Wer den Streamingdienst nutzen will, kann das auf zahlreichen Endgeräten tun. Das Programm von DAZN ist nicht nur auf dem PC, sondern auch auf allen Android- und Apple-Geräten wie dem iPhone oder iPad nutzbar. Die entsprechenden Apps dafür findet Ihr im Google Play- und dem App-Store von Apple.

Neben Boxen hat DAZN ein weiteres umfangreiches Sportangebot parat. So werden unter anderem Fußball-Live-Spiele der Primera Division, der sowie der gezeigt. Auch Duelle zwischen Nationalmannschaften und ausgewählte Testspiele werden im LIVE-STREAM ausgestrahlt. Duelle der NBA und die Spiele der NHL und der MLB können problemlos gestreamt werden. Weitere Sportarten sind Handball, Darts, Motorsport, Tennis und vieles mehr.

Der erste Monat ist kostenlos, die Folgemonate kosten jeweils 11,99 Euro. Das Angebot ist monatlich kündbar. Bezahlt werden kann der monatliche Beitrag - neben Lastschrifteinzug, Kreditkarte oder iTunes - jetzt auch mit PayPal .

Deontay Wilder vs. Luis Ortiz 2: Die Bilanzen und Steckbriefe der Box-Stars

Am 24. November 2019 treffen in der Wüste von Nevada zwei der Stars der Box-Szene aufeinander. Im folgenden Teil präsentiert Euch Goal die bisherigen Karrierestatistiken plus die wichtigsten Eckdaten wie Größe und Reichweite zu den Kämpfern.

Deontay Wilder im Porträt

Bisherige Kampf-Bilanz bei 42 Profikämpfen 41 Siege, 1 Unentschieden, 0 Niederlagen Wie viele K.O.s? 40 (Quote: 95,24 Prozent) Größe 2,01 m Reichweite 211 cm Voller Name Deontay Leshun Wilder Kampfname The Bronze Bomber Alter 34 Nationalität USA Stil Linksauslage

Die letzten fünf Kämpfe von Deontay Wilder

18. Mai 2019 | SIEG gegen Dominic Breazeale, K.O., Runde 1

| SIEG gegen Dominic Breazeale, K.O., Runde 1 1. Dezember 2018 | UNENTSCHIEDEN gegen Tyson Fury (Großbritannien), geteilte Entscheidung

| UNENTSCHIEDEN gegen Tyson Fury (Großbritannien), geteilte Entscheidung 3. März 2018 | SIEG gegen Luis Ortz (Kuba), Technischer K.O., Runde 10

| SIEG gegen Luis Ortz (Kuba), Technischer K.O., Runde 10 4. November 2017 | SIEG gegen Bermane Stiverne (Kanada), K.O., Runde 1

| SIEG gegen Bermane Stiverne (Kanada), K.O., Runde 1 25. Februar 2017 | SIEG gegen Gerald Washington (USA), Technischer K.O., Runde 5

Luis Ortiz im Porträt