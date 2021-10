Boxen live: Kann ich Fury vs. Wilder kostenlos sehen? Alles zur Übertragung

Im Schwergewicht kämpfen Tyson Fury und Deontay Wilder um den WBC-Titel. Wir verraten Euch, ob Ihr den Kampf kostenlos sehen könnt.

Fight Night! In der Nacht vom Samstag, 9. Oktober , auf den Sonntag, 10. Oktober, kommt es im Schwergewichtsboxen zu einem echten Kracher. Tyson Fury stellt sich im Ring zur Titelverteidigung seines WBC-Gürtels Deontay Wilder .

Zwischen 5 und 6 Uhr soll der Kampf in der T-Mobile Arena in Paradise, Nevada losgehen. Es ist bereits das dritte Aufeinandertreffen von Fury und Wilder. Im Dezember 2018 entschieden die Kampfrichter auf ein Unentschieden, wodurch Wilder seinen WBC-Titel verteidigen konnte. Im Februar 2020 warfen seine Betreuer hingegen das Handtuch und machten so Fury zum neuen Weltmeister.

Die Stimmung vor dem letzten Teil der Trilogie ist entsprechend aufgeheizt. "Nach diesem Kampf wirst du wieder bei der Fast-Food-Kette arbeiten, bei der du zu Beginn deiner Karriere warst", ließ "Gypsy King" Fury vor dem Kampf verlauten.

Tyson Fury vs. Deontay Wilder: Wir verraten Euch in diesem Artikel, ob Ihr den Kampf im Schwergewichtsboxen heute kostenlos sehen könnt.

Boxen live: Kann ich Fury vs. Wilder kostenlos sehen? Der Schwergewichtskampf im Überblick

Kampf Tyson Fury vs. Deontay Wilder Klasse Schwergewicht Titel WBC Datum 10. Oktober (deutsche Zeit) Uhrzeit 5 bis 6 Uhr Ort T-Mobile Arena, Paradise, USA

Boxen live: Kann ich Fury vs. Wilder kostenlos sehen? Die Übertragung des Kampfes

Nach dem Kampf zwischen Anthony Joshua und Oleksandr Usyk wartet im Schwergewicht das nächste Highlight. Doch wird Fury vs. Wilder 3 im Free-TV übertragen?

Die Antwortet lautet Nein. Kein klassischer TV-Sender konnte sich die Übertragungsrechte sichern. Diese liegen beim Streamingportal DAZN , das den Haupt- sowie alle Vorkämpfe auf seiner Plattform zeigt.

Boxen: DAZN zeigt Fury vs. Wilder exklusiv im LIVE-STREAM

Los geht die Übertragung um 3 Uhr mit den Vorkämpfen, die Sebastian Hackl als Kommentator begleiten wird. An seiner Seite stellt Elias Stefanescu seine Expertise zur Verfügung. Um 4.45 Uhr starten in einem separaten Stream die Vorberichte zum Hauptkampf mit Uli Hebel, Bernd Bönte und Andreas Selak.

Kommentator (Vorkämpfe): Sebastian Hackl

Sebastian Hackl Experte (Vorkämpfe): Elias Stefanescu

Elias Stefanescu Kommentator (Hauptkampf): Uli Hebel

Uli Hebel Experten (Hauptkampf): Bernd Bönte und Andreas Selak

Boxen live: Kann ich Fury vs. Wilder kostenlos sehen? So bekommt Ihr das DAZN-Abo

Um den Kampf bei DAZN sehen zu können, benötigt Ihr zunächst ein Abo beim Streamingdienst. In der Vergangenheit konnten Neukunden den Service einen Monat lang kostenlos testen, doch seit Anfang Oktober ist der Probemonat nicht mehr verfügbar. Es gibt somit keine Möglichkeit, Fury vs. Wilder gratis zu sehen .

Wenn Ihr das Duell zwischen dem "Gypsy King" und dem "Bronze Bomber" dennoch nicht verpassen wollt, stellt Euch DAZN zwei Angebote zur Auswahl: Im Monatsabo zahlt Ihr monatlich 14,99 Euro und könnt flexibel kündigen. Im Jahresabo zahlt Ihr für 365 Tage DAZN hingegen einmalig 149,99 Euro und spart somit fast 30 Euro.

Boxen live: Kann ich Fury vs. Wilder kostenlos sehen? So seht Ihr den Kampf im TV

Ihr wollt Fury vs. Wilder auf Eurem TV-Gerät verfolgen? Auch in diesem Fall seid Ihr auf DAZN angewiesen. Der Internetsender überträgt den Kampf dabei nur im kostenpflichtigen LIVE-STREAM und nicht im linearen TV. Dennoch gibt es eine Möglichkeit, den WBC-Fight auf Eurem Fernseher zu sehen.

Dazu benötigt Ihr lediglich einen internetfähigen Fernseher, denn DAZN stellt für alle handelsüblichen Smart-TVs eine passende App zur Verfügung. Hier seht Ihr alle verfügbaren Geräte in der Übersicht:

Smart TVs von Samsung, Sony, Android, LG u.v.m.

Apple TV

Google Chromecast

Amazon Fire TV

Roku TV Stick

Magenta TV

Sky Q Black

Vodafone Giga TV & NetTV

Boxen: DAZN überträgt Fury vs. Wilder 3 im LIVE-STREAM - das Programm des Internetsenders

Nicht nur den Kampf zwischen Fury und Wilder könnt Ihr bei DAZN sehen. Der Streamingdienst hat auch etliche weitere Kampfsport-Highlights aus Boxen und der UFC im Angebot.

Darüber hinaus seht Ihr beim "Netflix des Sports" die Fußball-Bundesliga , die UEFA Champions League , die NFL oder auch die NBA . Es ist also für alle Sportfans etwas dabei. Weitere Infos zum DAZN-Programm findet Ihr unter diesem Link .

Boxen live: Kann ich Fury vs. Wilder kostenlos sehen? Die Übertragung im Überblick

Fury vs. Wilder heute live im... TV DAZN (via Smart-TV) LIVE-STREAM DAZN

Boxen live: Kann ich Fury vs. Wilder kostenlos sehen? Fury und Wilder im Head-to-head-Vergleich