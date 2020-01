Boubakary Soumare in die Premier League? Manchester United und Chelsea liefern sich angeblich Duell um den Lille-Star

Beim Tabellenfünften der Ligue 1 gehört Boubakary Soumare zu den Leistungsträgern. Zieht es ihn noch in diesem Monat nach England?

Die englischen Spitzenklubs und duellieren sich um einen Transfer von Boubakary Soumare in diesem Januar. Sky Sports berichtet, die beiden EPL-Vereine seien die beiden einzig verbliebenen Anwärter auf die Dienste des Mittelfeldspielers vom .

Es heißt, beide Klubs hätten Gespräche wegen eines Winterwechsels geführt, eine Entscheidung werde aber erst nach Lilles Spiel in der gegen Meister fallen. Das Duell zwischen Vizemeister und Titelverteidiger steigt am 26. Januar, also wenige Tage, bevor das Transferfenster schließt.

OSC Lille: Boubakary Soumare steht bis 2022 unter Vertrag

Soumare gilt als eines der größten Talente im französischen Fußball. Der 20-Jährige ist aktueller U21-Nationalspieler und im defensiven Mittelfeld zuhause. Dort sucht ManUnited wegen der Verletzungen von Paul Pogba und Scott McTominay nach Verstärkungen. Auch Chelsea will in der Zentrale nachlegen, nachdem die Transfersperre gegen den Klub aus London aufgehoben wurde.

Neben United und Chelsea soll auch der Interesse an Soumare gezeigt haben. Wie die beiden spanischen Top-Vereine Real Madrid und seien die Gunners aber keine Kandidaten mehr. Im März vergangenen Jahres wurde Soumare auch mit dem BVB in Verbindung gebracht.

Soumare stammt aus der Jugend PSGs und wechselte 2017 ablösefrei nach Lille. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2022. In der vergangenen Saison schaffte er seinen Durchbruch für den französischen Vizemeister und in dieser Spielzeit absolvierte er 25 Pflichtspieleinsätze.