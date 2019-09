Bosnien-Herzegowina empfängt den Fußballzwerg aus zum EM-Qualifikationsspiel in Gruppe J. Ein Sieg ist für den Gastgeber Pflicht, um die Chancen auf die Endrunde zu wahren. Anstoß im bosnischen Zenica ist heute Abend (Donnerstag, 5. September) um 20.45 Uhr im Stadion Bilino Polje.

Liechtenstein ist in der Quali-Runde nach vier Spielen noch immer punkt- und torlos. Bosnien hingegen könnte mit einem Sieg sogar auf den Relegationsplatz springen, bisher stehen vier Punkte zu Buche.

Bosnien-Herzegowina gegen Liechtenstein wird live übertragen! In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist. Zudem könnt Ihr hier kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen finden.

Auch hierzulande hat die bosnische Nationalmannschaft eine große Fan-Base. Viele erhoffen sich also eine Live-Übertragung im TV. Doch gibt es die überhaupt?

Leider nein, kein Fernsehsender im deutschsprachigen Raum hat sich die Übertragungsrechte am Spiel Bosnien-Herzegowina gegen Liechtenstein gesichert. Das EM-Quali-Spiel läuft somit weder im Free-TV noch im Pay-TV.

Für alle Fans kommt nun aber die gute Nachricht: Das Spiel ist live und in voller Länge via LIVE-STREAM auf DAZN verfügbar. Wie Ihr den abrufen könnt, lest Ihr im nächsten Abschnitt.

Alle Spiele der EM-Qualifikation sind im Internet als LIVE-STREAM verfügbar. Der Streaming-Anbieter DAZN hat sich nämlich die Übertragungsrechte sämtlicher Spiele, die ohne deutsche Beteiligung stattfinden, gesichert. Somit läuft auch Bosnien-Herzegowina gegen Lichtenstein heute Abend ab 20.45 Uhr auf DAZN.

Die Berichterstattung beginnt kurz vor Anpfiff und überträgt die vollen 90 Minuten aus Zenica. Kurz nach Abpfiff steht sogar das komplette Re-Live auf DAZN zur Verfügung.

Solltet Ihr die Live-Übertragung verpasst haben, könnt Ihr auf DAZN auch jederzeit die Highlights des Spiels Bosnien-Herzegowina gegen Liechtenstein abrufen.

Das Video mit den besten Szenen der Partie wird schon kurz nach Abpfiff hochgeladen. Wem die besten Szenen nicht reichen, kann auch zum kompletten Re-Live wechseln.

Goal bietet Euch eine kostenlose Möglichkeit, alles Wissenswerte zum Qualifikationsspiel Bosnien-Herzegowina gegen Liechtenstein zu erfahren. Mit dem Ergebnis-TICKER verpasst Ihr kein Tor, keine Vorlage, keinen Wechsel und keine Karte.

Die bosnische Nationalmannschaft hat mit Edin Dzeko, Miralem Pjanic und Sead Kolasinac einige Superstars im Kader. Ob alle davon gegen Liechtenstein auflaufen werden, könnt Ihr hier kurz vor Anpfiff nachlesen.

