Am 24. Spieltag in der Bundesliga geht am Samstag um 15.30 Uhr die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg über die Bühne. Somit messen sich im Stadion im BORUSSIA-PARK der Zwölfte und der 13., wobei die Kontrahenten 27 und 26 Punkten holten. Die Fohlen feierten im ersten Saisonduell mit den Wölfen einen Auswärtssieg.

Für Borussia Mönchengladbach kommt dieses Spiel sechs Tage nach einem 0:6-Auswärtsdebakel gegen Borussia Dortmund. Damit erlebte die Elf von Adi Hütter die siebte Niederlage binnen elf Meisterschaftsspielen und die dritte binnen fünf Runden. Zuvor begann der Monat mit einem Unentschieden in Bielefeld und einem Heimerfolg gegen Augsburg.

🎙 Christoph Kramer stellte sich nach der Niederlage in Dortmund den Fragen der Medienvertreter und sprach unter anderem über den Spielverlauf sowie die fehlende Konstanz in dieser Saison. — Borussia (@borussia) February 21, 2022

Der VfL Wolfsburg musste zuletzt eine 1:2-Heimniederlage gegen Hoffenheim hinnehmen. Hiermit riss eine kleine Positivserie mit zwei Siegen in Folge. Genauer gesagt setzte sich die Mannschaft von Florian Kohfeldt daheim gegen Greuther Fürth sowie in Frankfurt durch.

Heute um 15.30 Uhr steigt in der Bundesliga die Begegnung Borussia Mönchengladbach gegen VfL Wolfsburg. GOAL liefert Euch sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen sowie zum LIVE-TICKER.

Borussia Mönchengladbach vs. VfL Wolfsburg: Die Eckdaten zur Partie am 24. Bundesliga-Spieltag auf einen Blick

Spiel: Borussia Mönchengladbach vs. VfL Wolfsburg (live im STREAM bei Sky Ticket) Datum: Samstag, 26. Februar 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr Stadion: Stadion im BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach)

Zu Borussia Mönchengladbach gegen VfL Wolfsburg via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Ferner könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL auf dem neuesten Stand bleiben. Damit informieren wir Euch zu allen wichtigen Momenten in der Partie Gladbach – Wolfsburg. Im Zuge dessen bekommt Ihr Push-Mitteilungen.

Highlights auf YouTube und in der Sportschau: So seht Ihr Borussia Mönchengladbach vs. VfL Wolfsburg

Borussia Mönchengladbach gegen VfL Wolfsburg heute im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Borussia Mönchengladbach vs. VfL Wolfsburg heute live: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Etwa eine Stunde vor dem Anstoß folgen die Startformationen.