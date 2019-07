Bundesliga-Spielplan: Gladbach gegen Schalke erstes Samstagabendspiel

Wer am ersten Spieltag gegen wen spielt, das stand schon fest. Nun wurden die ersten sechs Spieltage aber genau terminiert.

Das Westduell zwischen und Schalke 04 ist am ersten Spieltag der das erste Topspiel am Samstagabend (17. August). Das ergibt sich aus der zeitgenauen Ansetzung der Spieltage 1 bis 6 durch die Deutsche Fußball Liga (DFL). Das Eröffnungsspiel der 57. Saison bestreiten - wie bereits bekannt - Titelverteidiger FC Bayern und am 16. August.

In der 2. Liga wurden die Spieltage 3 bis 8 zeitgenau festgelegt. Das Stadtderby zwischen dem und dem ist am 16. September ein Montagabendspiel, ebenso das Duell der Bundesliga-Absteiger und (30. September).