Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League übertragen

Borussia Mönchengladbach trifft im Achtelfinale der Champions League auf Manchester City. Das Hinspiel wird aufgrund der Corona-Reisebestimmungen in Budapest ausgetragen

Erstmals in der Vereinsgeschichte steht Borussia Mönchengladbach im Achtelfinale der Champions League. Die Fohlen spielen gegen keinen Geringeren als den englischen Tabellenführer Manchester City. Nachdem der Wechsel von Trainer Marco Rose zum Bundesligakonkurrenten Borussia Dortmund bekannt gemacht wurde, scheint Gladbach nicht mehr ganz in der Spur zu sein. Gegen City muss das dringend behoben werden, denn das Team von Pep Guardiola ist aktuell eines der stärksten der Welt und heute Abend auch Favorit. Gelingt Gladbach die Sensation?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

An dieser Stelle haben wir gute Nachrichten für Euch, denn jedes Spiel der Champions League wird live und über die volle Distanz im TV und LIVE-STREAM übertragen! Heutzutage blickt man oft nicht mehr ganz durch, welcher Sender welches Spiel zeigen wird. Fest steht, dass das Achtelfinale leider nicht im Free-TV laufen wird, die Übertragungsrechte besitzen der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN.

Pro Spieltag werden beide Sender eine Partie exklusiv im Einzelspiel übertragen. Sky zeigt zusätzlich noch die Champions-League-Konferenz. Welcher Sender das Gladbach-Spiel überträgt und wie Ihr die CL trotzdem kostenlos sehen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

The finishing touches before it's off to Hungary ⚽💪#DieFohlen #UCL #BMGCity pic.twitter.com/KWsr8jxEmu