Borussia Mönchengladbach vs. Mainz 05 live: Die Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Am Sonntag um 17.30 Uhr schließt das Kräftemessen zwischen Borussia Mönchengladbach und Mainz 05 den 28. Spieltag in der Bundesliga ab. Somit treten der Elfte und der Zehnte gegeneinander an, wobei die Fohlen und die Nullfünfer 33 und 37 Punkte mitnahmen. Das erste Saisonduell endete mit einem Unentschieden.

Borussia Mönchengladbach verabschiedete sich mit zwei Siegen in die Länderspiel-Pause. Nachdem die Mannschaft von Adi Hütter aus den Partien gegen den BVB, Wolfsburg und in Stuttgart insgesamt einen Punkt mitnahm, gelang somit ein Befreiungsschlag. Und das noch zu gegen zwei direkte Konkurrenten, Hertha BSC und Bochum.

Mainz 05 gewann zwei seiner letzten vier Bundesliga-Auftritte. Hierbei erlebte die Elf von Bo Svensson im Februar einen Heimerfolg gegen Bayer Leverkusen und eine Auswärtsniederlage gegen Union Berlin. Danach gab es Mitte März zuhause eine Niederlage gegen den BVB und einen Dreier gegen Arminia Bielefeld.

Heute kommt es in der Bundesliga zum Kräftemessen Borussia Mönchengladbach – Mainz 05. Bei GOAL findet Ihr alles Wissenswerte zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen.

Borussia Mönchengladbach vs. Mainz 05: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Borussia Mönchengladbach vs. Mainz 05 Datum: Sonntag, 3. April 2022 Uhrzeit: 17.30 Uhr Stadion: Stadion im BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach)

Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05 heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga

Die Senderechte an der Bundesliga berechtigen SAT.1 dazu, drei Spiele der regulären Saison im Free-TV auszustrahlen. Dazu kommen die Relegation und der Supercup. Doch wie steht es um die TV-Rechte für die Übertragung der Begegnung Borussia Mönchengladbach vs. Mainz 05?

Borussia Mönchengladbach – Mainz 05 heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL muss Euch in diesem Zusammenhang enttäuschen. Denn: Der TV-Vertrag sieht vor, dass SAT.1 während der regulären Saison ausschließlich Matches des 1., des 17. und dem 18. Spieltag ausstrahlen darf. Daher zeichnet sich DAZN für die Ausstrahlung verantwortlich.

Borussia Mönchengladbach vs. Mainz 05 heute live im TV bei DAZN

Und das bedeutet, dass Ihr für das Mitverfolgen des Matches Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05 ein Abo benötigt.

Der Vertragsabschluss erfolgt im Handumdrehen und dasselbe trifft auf den darauffolgenden Schritt zu. Hierbei müssen Besitzer von Smart-TVs die kostenfreie App herunterladen. Allerdings lohnt sich ein Abo auch dann, wenn Ihr ausschließlich einen klassischen Fernseher Euer Eigen nennt. Diesen könnt Ihr nämlich per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook koppeln. Aber notiert Euch an dieser Stelle die Eckdaten zur Übertragung des Spiels Gladbach gegen Mainz 05:

Übertragungsbeginn: 14.30 Uhr

14.30 Uhr Spielbeginn: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Moderator: Jan Lüdeke

Jan Lüdeke Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Reporter vor Ort: Benny Lauth

Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05 heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr könnt also ein normales Fernsehgerät gewissermaßen zu einem Smart-TV umgestalten. Das habt Ihr den LIVE-STREAMS, die DAZN zu seinem gesamten Programm bereitstellt, zu verdanken. Deshalb könnt Ihr das Aufeinandertreffen Borussia Mönchengladbach vs. Mainz 05 ebenso mit Tablets und Smartphones mitverfolgen. Natürlich vorausgesetzt, dass Ihr ein angemessenes Internet zur Hand habt.

Zu Borussia Mönchengladbach – Mainz 05 via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Wenn es an den bislang genannten Voraussetzungen oder an den Zeitkapazitäten scheitert, ist Euch mit dem LIVE-TICKER von GOAL geholfen. Damit erfährt Ihr alles zu den Schlüsselmomenten im Spiel Gladbach vs. Mainz 05. Im Zuge dessen bekommt Ihr von uns auch Push-Benachrichtigungen.

Highlights in der Sportschau: So seht Ihr Borussia Mönchengladbach vs. Mainz 05

Ergänzend dazu könnt Ihr Euch ab Montag ebenfalls für Euch kostenfrei die Highlights des Spiels Borussia Mönchengladbach – Mainz 05 ansehen. Genauer gesagt ist das im YouTube-Kanal der Sportschau möglich. Zusätzlich findet Ihr dort die Kurzfassungen aller anderen Bundesliga-Partien.

Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05 im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: YouTube

Borussia Mönchengladbach vs. Mainz 05: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Die Startaufstellungen werden ungefähr eine Stunde vor dem Spielbeginn bekannt geben.