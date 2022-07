Borussia Mönchengladbach verpflichtet Ex-Schalker Itakura von Manchester City

Borussia Mönchengladbach angelt sich einen Spieler von Manchester City. Ko Itakura, in der Vorsaison bei Schalke aktiv, kommt an den Niederrhein.

Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat Ko Itakura verpflichtet. Der 25 Jahre alte Japaner kommt vom englischen Meister Manchester City an den Niederrhein und unterschrieb einen Vierjahresvertrag. Über die Ablösemodalitäten machten die Fohlen keine Angaben.

"Er hatte sicherlich mehrere attraktive Optionen für einen Wechsel. Umso erfreuter sind wir darüber, dass er von unserem Weg überzeugt ist, denn er ist ein wichtiger Baustein in unseren Planungen", sagte Sportdirektor Roland Virkus.

Ko Itakura bei Schalke am Aufstieg beteiligt

Itakura, der in der Defensive flexibel einsetzbar ist und auch im defensiven Mittelfeld spielen kann, hatte in der Vorsaison auf Leihbasis bei Schalke 04 gespielt und hatte als unangefochtener Stammspieler großen Anteil am Aufstieg der Königsblauen. Schalke besaß für Itakura dem Vernehmen nach eine Kaufoption in Höhe von sechs Millionen Euro, konnte diese aber nicht bezahlen. Nun spielt Itakura also doch Bundesliga.

Itakura war 2019 zu Manchester City gewechselt, wurde aber direkt zum FC Groningen in die Niederlande verliehen. Für die Citizens kam er zu keinem Pflichtspieleinsatz