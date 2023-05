Borussia Mönchengladbach: Das sind die Rekordtorjäger der Fohlen

Borussia Mönchengladbach ist einer der größten Traditionsvereine im deutschen Fußball. Wer hat die meisten Tore für die Fohlen erzielt?

Borussia Mönchengladbach kann auf eine lange und ganz besondere Geschichte zurückblicken. Aber wer hat die meisten Tore für die Fohlen erzielt? GOAL wirft in diesem Artikel einen Blick auf die Top-20.

Fangen wir an mit der Nummer eins: Niemand hat auch nur annähernd so viele Tore für Gladbach erzielt wie Jupp Heynckes. Der spätere Bayern-Trainer war in den ruhmreichen 1970er Jahren lange für die Fohlen aktiv, gewann mit seinem Klub in dieser Zeit viermal die Deutsche Meisterschaft. Und in insgesamt 417 Einsätzen gelangen Heynckes 298 Tore für Gladbach.

Damit hat er über 150 Treffer mehr für die Borussia erzielt als der Zweitplatzierte in der ewigen Torjägerliste. Das ist Herbert Laumen, der zwischen 1962 und 1971 141-mal für die Fohlen treffen konnte.

Auch Platz drei ist für eine absolute Legende reserviert: Günter Netzer. Der Weltmeister von 1974 machte 358 Spiele für Gladbach, erzielte dabei 137 Tore.

imago images

Mit Allan Simonsen (117), Hans-Jörg Criens (117), Uwe Rahn (113) und Bernd Rupp (100) erreichten noch vier weitere Spieler die Marke von 100 Treffern für Gladbach. Dahinter vervollständigen Ulrich Kohn, Frank Mill und Hans-Günter Bruns die Top-10.

Lars Stindl verpasst die besten zehn Torjäger in der Geschichte des VfL indes knapp. Der Offensivmann, der im Sommer 2023 zum KSC zurückkehrt, liegt auf Platz 11 (Stand Mai 2023).

Das sind die 20 besten Torschützen in der Geschichte von Borussia Mönchengladbach