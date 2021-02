Köln siegt überraschend in Gladbach, Rexhbecaj wird zum Derbyhelden: Die Bundesliga zum Nachlesen im TICKER

In der Bundesliga kam es am Samstag zum Derby zwischen Gladbach und Köln. Hier könnt Ihr die komplette Begegnung im TICKER nachlesen.

Derbysieg im Schneeregen: Der 1. FC Köln hat dank Doppelpacker Elvis Rexhbecaj das Duell beim Erzrivalen Borussia Mönchengladbach mit 2:1 (1:1) gewonnen und das peinliche Pokal-Aus wettgemacht. Das Team von Trainer Markus Gisdol setzte sich durch den dritten Sieg aus den letzten vier Spielen zudem etwas von den Abstiegsrängen ab

Rexhbecaj (3./55.) traf doppelt für den FC, der erstmals seit 2016 im Borussia-Park siegte. Drei Tage nach der bitteren Pokalpleite bei Zweitligist Jahn Regensburg zeigten die Gäste einen couragierten Auftritt. Gladbach verlor dagegen durch die erste Niederlage des Jahres im Schneckenrennen um die Champions-League-Plätze an Boden, der Ausgleich durch Florian Neuhaus (16.) war zu wenig.

Gladbach - Köln ERGEBNIS: 1:2 Tore: 0:1 Rexhbecaj (3.), 1:1 Neuhaus (16.), 1:2 Rexhbecaj (55.) Aufstellung Gladbach: Sommer - Lainer, Jantschke, Ginter, Wendt - Zakaria, Neuhaus - Herrmann, Stindl, Wolf - Embolo Aufstellung Köln: T. Horn - Mere, Czichos, Cestic - Ehizibue, Skhiri, Özcan, Jakobs - Rexhbecaj, Duda - Dennis Gelbe Karten: Stindl (2.), Herrmann (27.), Jantschke (75.), Ehizibue (80.), Rexhbecaj (86.), Neuhaus (90.+5)

Nach Ende | Eine Überraschung hielt das Rheinische Derby bereit. Borussia Mönchengladbach hatte auf heimischer Wiese gegen den 1. FC Köln mit 1:2 das Nachsehen. Letztlich war der Gästesieg gar nicht mal so unverdient. Die Männer von Markus Gisdol zeigten sich sehr effizient, nutzten ihre ersten beiden Torchancen resolut und waren in jedem Fall in der Lage, sich nach Wiederbeginn zu steigern. Ernsthaft in Bedrängnis ist der Effzeh während der gesamten zweiten Halbzeit nicht geraten.

Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90.+6. | Durch die Diskussionen verlieren die Fohlen weitere Zeit. Und dann beendet der Schiedsrichter das Treiben auf dem Platz.

Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

90.+5. | Dann reklamieren die Gastgeber eine Rückgabe von Jorge Mere, die Timo Horn mit der Hand aufnimmt. Christian Dingert verhängt keinen indirekten Freistoß, sondert zeigt Florian Neuhaus wegen Meckerns Gelb - dessen achte Karte in der laufenden Spielzeit.

Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln im LIVE-TICKER: WECHSEL

90.+3. | Ferner wird Ismail Jakobs durch Jannes Horn ersetzt. Kölns Trainer hätte übrigens noch einen weiteren Wechselzeitpunkt zur Verfügung. Wird er den auch noch nutzen?

90.+3. | Natürlich dreht Markus Gisdol jetzt noch fleißig an der Uhr und wechselt. Für Ondrej Duda kommt Toluwalase Arokodare.

90.+2. | Links in der Box kloppt Ramy Bensebaini die Pille stur mit dem linken Fuß drauf, doch da steht Benno Schmitz im Weg. Es ist einfach kein Durchkommen für die Borussen.

90.+1. | Soeben ist die reguläre Spielzeit abgelaufen. Den Gladbachern werden fünf Minuten Gnadenfrist eingeräumt.

89. | Eine Standardsituation hilft der Borussia ebenfalls nicht weiter. Über die Ecke von der rechten Seite gelangen die Gastgeber zwar in den Sechzehner. Doch ein gezielter Abschluss bleibt auch diesmal aus.

88. | Nennenswerte Abschlusshandlungen verzeichnet der Effzeh seit geraumer Zeit zwar auch nicht mehr, doch das braucht es aus Sicht der Kölner auch nicht.

Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

86. | Nach einem Foul an Alassane Plea kassiert Elvis Rexhbecaj seine dritte Verwarnung in dieser Bundesligasaison.

86. | Köln igelt sich nicht hinten ein. Die Gäste schwärmen immer mal wieder aus, suchen den Weg nach vorn. Von Entlastung kann dabei gar keine Rede sein. Dafür müssten die Männer von Markus Gisdol erst mal unter Druck geraten.

85. | Nach wie vor stellt das Gladbacher Tor aus der ersten Hälfte die einzige Torchance der Fohlen dar. Das ist natürlich zu wenig. Da muss den Hausherren jetzt schleunigst etwas einfallen.

Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln im LIVE-TICKER: WECHSEL

83. | Während Kingsley Ehizibue von zwei Helfern gestützt den Rasen verlässt, ist Benno Schmitz bereit, um die rechte Seite zu übernehmen.

81. | Dann greift sich Kingsley Ehizibue bei einem Antritt ans rechte Bein, geht zu Boden und bedarf medizinischer Hilfe. Auf die Schnelle werden die Betreuer nichts retten können. Das geht nicht weiter.

Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

80. | Wegen Zeitschindens bei einem Einwurf kassiert Kingsley Ehizibue seine vierte Gelbe Karte in dieser Saison.

79. | Und so verinnen die Minuten. Gladbach bemüht sich, weiterhin geduldig und strukturiert zu Werke zu gehen. Doch irgendwann müssen andere Mittel her.

78. | Von der rechten Seite spielt Matthias Ginter den Ball in die Mitte. An der Strafraumgrenze bekommt Lars Stindl die Kugel nicht so richtig unter Kontrolle und versemmelt seinen Rechtsschuss aus etwa 13 Metern deutlich. Der Kapitän ärgert sich über seine technischen Unzulänglichkeiten. Das Ding war aber auch schwer zu verarbeiten.

Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

75. | Wegen eines Fouls an Salih Özcan fängt sich Tony Jantschke seine erste Gelbe Karte der laufenden Spielzeit ein.

Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln im LIVE-TICKER: WECHSEL

72. | Dann eilt Oscar Wendt vom Platz, um die Einwechslung von Ramy Bensebaini zu ermöglichen. Damit schöpft Marco Rose sein Wechselkontingent restlos aus.

72. | Köln wirkt bei den eigenen Gegenangriffen zwingender als im ersten Durchgang und auch als der Gegner. Nacheinander kommen halblinks am und im Strafraum Elvis Rexhbecaj und Ismail Jakobs zum Schuss. Beide werden abgeblockt.

68. | Plötzlich segelt ein Diagonalball in den Kölner Strafraum. Auf Höhe des linken Pfostens scheitert Marcus Thuram mit dem direkten Linksschuss an Timo Horn. In dem Moment aber ertönt ohnehin der Abseitspfiff.

66. | Die Borussen haben ein richtig dickes Brett zu bohren. Köln erweist sich als ein maximal unbequemer Gegner. Und der Effzeh hört nicht auf, nach Kontermöglichkeiten und Fehlern der Gladbacher Ausschau zu halten.

64. | Während der Regen in Schnee übergeht, bekommen die Hausherren keine Antwort zustande. In jedem Fall geht das nicht in dem Zeitrahmen über die Bühne, wie im ersten Durchgang der Ausgleich gelang.

61. | Salih Özcan schickt Ondrej Duda rechts in den Strafraum. Dieser lässt erstmals in diesem Spiel eine Torchance aus, scheitert mit seinem Rechtschuss an Yann Sommer.

Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln im LIVE-TICKER: WECHSEL

58. | Marco Rose macht den Vierfachwechsel komplett, bringt für Patrick Herrmann auch noch Jonas Hofmann und schöpft sein Wechselkontingent bereits restlos aus.

58. | Auf Seiten der Gäste kommt Jan Thielmann für Emmanuel Dennis.

58. | Auch Hannes Wolf hat für heute Feierabend. Dafür soll es fortan Marcus Thuram richten.

58. | Marco Rose sieht sich zum Handeln gezwungen und tauscht gleich mal munter durch. Breel Embolo verlässt den Rasen zugunsten von Alassane Plea.

57. | Drei Torschüsse, zwei Chancen, zwei Tore! Der Effzeh geht unverschämt effizient zu Werke und tut dem rheinischen Rivalen damit gehörig weh.

TOOOR! Borussia Mönchengladbach - 1. FC KÖLN 1:2 | Torschütze: Rexhbecaj

55. | Unglaublich! Das ist eigentlich gar keine Chance - aber eine Einladung sondersgleichen. Am eigenen Sechzehenr spielt Stefan Lainer einen katastrophalen Fehlpass in den Fuß von Elvis Rexhbecaj, der das Geschenk links in der Box mit aller Dreistigkeit annimmt und mit links Fuß flach einschießt.

52. | Beide Seiten ändern an ihrer Herangehensweise gar nichts. Somit bleibt die Angelegenheit äußerst zäh.

50. | Daher probiert es Lars Stindl einfach mal aus der zweiten Reihe. Der Rechtsschuss allerdings ist deutlich zu hoch angesetzt.

49. | Nicht unerwartet haben die Fohlen sofort wieder die Initiative ergriffen. Viel mehr Raum aber bietet sich der Borussia nicht. Daran änderst sich also vorerst nichts.

Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln im LIVE-TICKER: WECHSEL

48. | Eiligst macht sich als Ersatz Christoph Kramer bereit, während Denis Zakaria vom Spielfeld trottet.

47. | Im eigenen Sechzehner sitzt Denis Zakaria am Boden, schüttelt den Kopf und deutet aufs rechte Knie. Das scheint nicht weiter zu gehen.

46. | Ohne personelle Veränderungen schicken beide Trainer ihre Mannschaften in den zweiten Spielabschnitt.

Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln im LIVE-TICKER: ANPFIFF 2. HÄLFTE

46. | Das Runde rollt wieder über das Grüne. Inzwischen regnet es in Mönchengladbach. Noch ist da kein Schnee dabei.

Halbzeit | Überschaubar unterhaltsam gestaltet sich die Samstagabendpartie des 20. Bundesliga-Spieltages, in der es zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln zur Pause 1:1 steht. Dass überhaupt Tore gefallen sind, grenzt fast an ein Wunder. Ein 0:0 hätte deutlich besser zu dieser Begegnung gepasst. Andererseits wiederum sind die Treffer auf überaus passende Art und Weise gefallen und konnten auch nur so zustande kommen. Die beiden abgefälschten Schüsse waren die einzigen nennenswerten Torszenen. Darüber hinaus bestimmten die Hausherren eindeutig das Geschehen, bekamen das Leben vom zweikampfstarken Gegner aber maximal erschwert. Auf Seiten des Effzeh wird man an der bisherigen Herangehensweise sicherlich nichts ändern. Somit ist es an den Borussen, sich etwas einfallen zu lassen und Schwung ins Spiel zu bringen.

Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45.+1. | Dann hat Schiedsrichter Christian Dingert genug gesehen und bittet die Akteure zum Pausentee.

45. | Soeben läuft die reguläre Spielzeit des ersten Durchgangs ab. Eine Minute soll es noch obendrauf geben.

43. | Eventuell tut es auch mal eine gescheite Idee. Tony Jantschke verlagert das Geschehen mit einem schönen Flugball auf den linken Flügel. Von dort bietet sich Oscar Wendt die Gelegenheit zu einer Flanke in den Strafraum, auch wenn die dort keinen Abnehmer findet.

41. | Positiv formuliert, gehen es die Fohlen geduldig an, setzen auf Ballsicherheit und lauern auf Lücken - die sich allerdings nicht ergeben. Um Räume zu öffnen, bräuchte es mehr Tempo.

38. | Viel mehr kann der Schiedsrichter nicht tun. Für alles andere sind die Fußballer zuständig, die aber spannen uns nach wie vor auf die Folter.

36. | In dieser Phase ist Christian Dingert etwas mehr gefordert, wirkt nach Fouls immer wieder beruhigend auf die Spieler ein. Wann immer es geht, möchte der Unpaerteiische ohne Gelbe Karten auskommen.

33. | Seit dem Ausgleich erleben wir eine ziemliche Flaute. Hätte die Partie in diesem Zeitraum irgendjemanden vom Sitz gerissen, wenn denn Zuschauer im Stadion Zeuge dieses Rheinischen Derbys hätten werden können? Eher nicht! Vermutlich aber wäre der Funke in die andere Richtung übergesprungen.

31. | Erst als sich jetzt etwas Raum zum Kontern bietet, blühen die Gäste mal kurzzeitig auf. Zu Ende gespielt bekommen es die Kölner zunächst nicht. Letztlich bleibt es bei einem Distanzschussversuch von Kingsley Ehizibue. Und der zwingt Yann Sommer nicht zum Eingreifen.

29. | In dieser Phase dürfen sich die Kölner mal etwas am Ball erfreuen. Doch sobald die Jungs von Markus Gisdol nach vorn spielen wollen, geht das schief. Insofern scheint Ballbesitz für den Effzeh gar nicht erstrebenswert zu sein.

Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

27. | Mit gestrecktem Bein und der offenen Sohle voran erwischt Patrick Herrmann das rechte Schienbein von Ellyes Skhiri und fängt sich dafür seine dritte Gelbe Karte in dieser Bundesligasaison ein.

24. | Auf der Gegenseite lauert der Effzeh nach Ballgewinn auf Umschaltsituationen. Doch das bekommen die Gäste seit der 3. Minute nicht mehr auf die Reihe. Da finden gar keine konstruktiven Angriffsaktionen mehr statt.

22. | Auch nach dem Ausgleich bleiben die Hausherren tonangebend. Nun aber hetzt die Männer von Marco Rose erst recht nichts mehr. Die bisherige Herangehensweise hat sich ja bewährt. Daran gilt es festzuhalten.

20. | Die erste Ecke dieser Begegnung vermag nichts Nennenswertes beizutragen. Die wissen die Gladbacher nicht für sich zu nutzen, weil Timo Horn die Hereingabe aus der Gefahrenzone faustet.

18. | Zwei abgefälschte Schüsse und sonst nichts - so lässt sich das bisherige Geschehen zusammenfassen. Immerhin fanden diese den Weg ins Tor, womit für unglaubliche Effizienz wie auch für etwas Unterhaltung gesorgt wurde.

TOOOR! BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - 1. FC Köln 1:1 | Torschütze: Neuhaus

16. | Nach einem Zuspiel von Lars Stindl bemüht sich jetzt Florian Neuhaus in Strafraumnähe um einen Abschluss. Der Rechtsschuss aus leicht nach links versetzter Position wird doppelt abgefälscht. Erst ist der Fuß von Salih Özcan dran. Am Elfmeterpunkt sorgt dann Jorge Mere für die entscheidende Richtungsänderung, womit Timo Horn auf dem falschen Fuß erwischt wird. Der Ball springt unerreichbar ins linke Eck. Fürs Erste wird der Treffer Florian Neuhaus zugesprochen, was dessen viertes Saisontor bedeutet.

13. | Die Gastgeber bauen darauf, dass noch so lange zu spielen ist. Da müssen die Fohlen nichts überstürzen.

11. | Viel mehr tut sich nicht. Die Fohlen mühen sich redlich - allerdings ohne durchschlagenden Erfolg. Köln sieht sich nach der Führung nicht genötigt, sonderlich viel für die Offensive zu tun.

9. | Nun treten die Hausherren erstmals nennenswert in Erscheinung. Nach einer Flanke von Stefan Lainer schießt Breel Embolo mittig im Sechzehner mit dem linken Fuß jedoch viel zu ungenau.

7. | So spielt sich alles rund um die Mittellinie ab. Dort bearbeiten sich beide Mannschaften. Die frühe Gelbe Karte jedoch hat die Akteure zu Zurückhaltung ermahnt. Alles geht gesittet vonstatten.

5. | Nach dem Tor beruhigt sich das Geschehen sofort. Gladbach ist fortan überwiegend am Ball. Nach vorn aber passiert bei den Fohlen allerdings noch gar nichts.

TOOOR! Borussia Mönchengladbach - 1. FC KÖLN 0:1 | Torschütze: Rexhbecaj

3. | Von der rechten Seite verlagern die Kölner einen Angriff in die Mitte. Ondrej Duda spielt einen wunderbaren Steilpass genau in den Lauf von Elvis Rexhbecaj. Dieser lässt sich nicht mehr stoppen, schießt von der Strafraumgrenze mit dem linken Fuß. Abgefälscht von der Wade von Stefan Lainer, fliegt die Kigel unhaltbar ins rechte Eck. Für den Mittelfeldspieler ist das der vierte Saisontreffer.

Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

2. | Früh setzt nicht nur Lars Stindl sondern auch Christian Dingert ein Zeichen. Für ein Foul des Borussen-Kapitäns an Elvis Rexhbecaj gibt es gleich Gelb.

Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1. | Soeben ertönt der Anpfiff. Bei überschaubaren drei Grad ist es noch trocken. Doch bereits im Spielverlauf könnte laut Vorhersage Schneefall einsetzen.

Vor Beginn | Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Schiedsrichtergespann. Mit der Spielleitung wurde Christian Dingert betraut. Der 40-jährige FIFA-Referee kommt zu seinem 142. Einsatz im deutschen Fußball-Oberhaus. Zur Hand gehen ihm dabei die Assistenten Dominik Schaal und Marcel Pelgrim. Als vierter Offizieller fungiert Nicolas Winter.

Vor Beginn | Marco Rose möchte "von Beginn an bereit sein, denn die Kölner werden uns sicher einen großen Kampf bieten. Wir müssen aufmerksam sein, viel investieren und versuchen, guten Fußball zu spielen. In den vergangenen Wochen hat sich der Effzeh, was die Ordnung, die Taktik und die Organisation betrifft, stabilisiert. Die Kölner werden alles rein werfen und haben hier nicht viel zu verlieren. Trotzdem wollen wir das Spiel unbedingt gewinnen und damit unseren guten Lauf fortsetzen."

Vor Beginn | Markus Gisdol spricht von einem wichtigen Derby: "Wir wissen, dass Gladbach eine Champions-League-Mannschaft ist. Für uns ist das die Chance, das eine oder andere wieder gut zu machen und wieder eine geschlossene Mannschaftsleistung zu zeigen."

Vor Beginn | Köln hingegen scheiterte im Pokal am Mittwoch beim Zweitligisten Jahn Regensburg im Elfmeterschießen. Davor gelang dem Effzeh ein 3:1-Heimerfolg gegen Arminia Bielefeld. Das letzte Auswärtsspiel in der Bundesliga wurde bei der TSG 1899 Hoffenheim mit 0:3 verloren, nachdem zuvor ein 2:1 Sieg auf Schalke geglückt war. Die Hinrundenpartie vom 3. Spieltag ging den Kölnern gegen Gladbach im heimischen Stadion mit 1:3 verloren.

Vor Beginn | Allerdings gelten die Borussen als heimstark. Auf heimischer Wiese fing sich der VfL erst eine Niederlage ein. Die setzte es kurz vor Weihnachten gegen Hoffenheim (1:2). Seither sind die Männer von Marco Rose acht Pflichtspiele lang ungeschlagen, gewannen sechs davon. Während dieses Zeitraums wurden alle drei Heimspiele siegreich gestaltet - und das gegen mitunter äußerst namhafte Konkurrenten. So wurden der FC Bayern München 3:2), der SV Werder Bremen (1:0) und Borussia Dortmund (4:2) bezwungen. Zuletzt traten die Fohlen zweimal auswärts an - in der Bundesliga bei Union Berlin (1:1) und im DFB-Pokal zog man dank eines 2:1 in Stuttgart ins Viertelfinale ein.

Vor Beginn | Mit dem drittschwächsten Angriff der Liga hat der Effzeh exakt halb so viele Saisontore erzielt (18) wie die Fohlen (36). Defensiv hingegen sind die Unterschiede gar nicht so groß, die Kölner fingen sich lediglich drei Gegentreffer mehr ein (32). Ein Sieg heute würde den Verein tabellarisch zwar nicht voranbringen, eventuell aber ließe sich ein kleines Polster zur Abstiegszone aufbauen. Und da das Team von Markus Gisdol auswärts doppelt so viele Punkte geholt hat wie daheim, in der Fremde aus sieben Toren, drei Siege und zwölf Zähler machte, scheint es durchaus möglich, dass heute etwas drin ist.

Vor Beginn | Im Rahmen des 20. Spieltages in der Fußball-Bundesliga erleben wir das Rheinische Derby mit der größten Tradition, welches zudem am häufigsten in Deutschlands höchster Spielklasse ausgetragen wurde. Aktuell bedeutet die Partie das Aufeinandertreffen des Tabellensiebten gegen den Vierzehnten. 14 Punkte liegen derzeit zwischen beiden Mannschaften.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 20. Spieltages zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln.

Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Gladbach:

Sommer - Lainer, Jantschke, Ginter, Wendt - Zakaria, Neuhaus - Herrmann, Stindl, Wolf - Embolo

Köln setzt auf folgende Aufstellung:

T. Horn - Mere, Czichos, Cestic - Ehizibue, Skhiri, Özcan, Jakobs - Rexhbecaj, Duda - Dennis

Gladbach vs. Köln im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Borussia Mönchengladbach gewann unter Marco Rose alle 3 Bundesligaspiele gegen den 1. FC Köln. Eine perfekte Bilanz bei mindestens 3 Duellen hat Rose in der BL sonst nur gegen Mainz. Der letzte Kölner Sieg war ein 2-1 (H) im Januar 2018.

Köln verlor gegen keinen anderen Bundesligisten so viele Spiele wie gegen Mönchengladbach (51 von 91), Gladbach wiederum feierte gegen keinen anderen Verein in der Bundesliga so viele Siege wie gegen Köln.

Gegen kein anderes Team blieb der 1. FC Köln in seiner Bundesliga-Historie so oft torlos wie gegen Borussia Mönchengladbach (28-mal). Die Fohlen hielten in ihrer BL-Historie nur gegen Schalke 04 mehr Weiße Westen (29) als gegen Köln.

Sowohl Borussia Mönchengladbach (16 von 36) als auch der 1. FC Köln (8 von 18) schossen in dieser Bundesliga-Saison 44% ihrer Tore nach einer Standard-Situation – kein anderes Team kommt auf so einen hohen Anteil an Standard-Toren.

Als einziges Team der Liga kassierte Borussia Mönchengladbach in dieser Bundesliga-Saison noch kein einziges Gegentor in der Anfangsviertelstunde – Köln hingegen kassierte bereits 7 Gegentore in den ersten 15 Minuten, mehr als jedes andere Team.

Borussia Mönchengladbach blieb zuletzt erstmals unter Marco Rose in 6 Bundesliga-Spielen in Folge unbesiegt (4 Siege, 2 Remis) – innerhalb einer Saison gelang dies zuletzt von September bis Dezember 2015 unter Andre Schubert (sogar 10 Spiele in Folge).

Borussia Mönchengladbach traf in jedem der letzten 18 Bundesliga-Spiele – nur die Bayern haben aktuell eine längere Trefferserie (32 Spiele). Innerhalb einer BL-Saison gelang der Borussia solch eine Trefferserie zuletzt 1985/86 (damals sogar in 22 Spielen in Folge).

Der 1. FC Köln feierte beim 3-1 gegen Arminia Bielefeld den höchsten Saisonsieg in dieser Bundesliga-Spielzeit – damit gewannen die Domstädter 2 der letzten 3 BL-Spiele, genauso viele wie in den 26 BL-Spielen zuvor zusammen.

Gladbachs Jonas Hofmann gelangen bereits 8 Assists in dieser Bundesliga-Saison – seit detaillierter Datenerfassung 2004/05 gelangen im Gladbacher Trikot zuvor nur Raffael 2015/16 so viele Assists nach 19 Spieltagen einer BL-Saison.

Kölns Marius Wolf erzielte gegen Bielefeld den ersten Doppelpack seiner Profi-Karriere – damit erzielte er gegen die Arminia genauso viele Tore wie in seinen 54 Bundesliga-Spielen zuvor zusammen.

Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Köln heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Gladbach vs. Köln heute ... im TV Sky im LIVE-STREAM Sky Go / Sky Ticket im LIVE-TICKER Goal

Gladbach vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Mehr als einmal kurz Luft holen ist in dieser Saison nicht drin für den 1. FC Köln und Markus Gisdol. Und pünktlich zum Derby bei Borussia Mönchengladbach steht das Wasser natürlich mal wieder bis zum Hals, Tendenz: schnell steigend. "Diese Wellenbewegungen", sagt Trainer Gisdol, "machen mich kirre und verrückt."

Denn die Geißböcke schleppen sich geprügelt in das so wichtige Spiel am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky), nur drei Tage nach dem peinlichen Pokal-Aus beim Zweitligisten Regensburg. "Es wäre so einfach gewesen", sinniert Gisdol, "noch ein Erfolgserlebnis" mit ins Derby zu nehmen, stattdessen fährt der FC nun "mit einem negativen Gefühl" nach Gladbach. Und mit nur einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone.

Für Gisdol mag das Auf und Ab in Köln noch recht neu sein, rund um den Dom ist es allerdings längst schmerzhafte Gewohnheit. Und Jahr für Jahr wirken besonders die rheinischen Duelle wie Salz in dieser Wunde, weil Gegensätze aufeinanderprallen.

Auf der einen Seite herrscht Dauer-Existenzkampf, der FC lebt sportlich wie finanziell von der Hand in den Mund. Garniert wird das stets mit der ein oder anderen Peinlichkeit abseits des Platzes - zuletzt musste ein Mediendirektor unter lautem Getöse wieder gehen, der seinen Dienst noch gar nicht angetreten hatte. Er war den Fans aus verschiedenen Gründen nicht vermittelbar.

Nur 50 Kilometer weiter nördlich dagegen ein Hort der Glückseligkeit: Champions League, Millionen-Einnahmen, fortdauernd gute Arbeit. Das gilt auch ganz aktuell, die Borussia ist seit dem Jahreswechsel ungeschlagen. Und wirkt für den FC geradezu übermächtig.

Besonders schmerzhaft ist das für die Kölner, weil sie dem Rivalen in der jüngeren Vergangenheit quasi beim Wachsen zuschauen konnten. Denn erst vor ziemlich genau zehn Jahren trennten sich die Wege der Klubs.

Bis dahin fristeten beide für eine ganze Weile ein Dasein zwischen erster und zweiter Liga, ausgerechnet das Derby am 10. April 2011 wurde zum Wendepunkt. Der damals neue Trainer Lucien Favre verhalf Torwart Marc-Andre ter Stegen (18) zum Profidebüt, Gladbach fertigte den FC mit 5:1 ab, schaffte später den Klassenerhalt über die Relegation. In der Folgesaison stieg Köln ab, die Borussia stürmte in die Champions League - und so ging es weiter.

So mancher Trainer hat in Köln seither versucht, die Wellenbewegungen zu stoppen, nur Peter Stöger hat es zeitweise geschafft. Auch Markus Gisdol wirkt immer häufiger ratlos angesichts der Rückschläge - und bemüht daher ein in Köln schon oft gehörtes Mantra. "Im Derby", sagt er, "haben wir die große Chance, etwas gutzumachen." Gelingt das nicht, dann steigt das Wasser.

Quelle: SID

