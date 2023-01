Borussia Mönchengladbach: FC Chelsea will Marcus Thuram wohl schon im Winter auf die Insel holen

Marcus Thuram wurde schon zu vielen europäischen Top-Klubs geschrieben, nun macht ein Premier-League-Riese offenbar ernst.

WAS IST PASSIERT? Der FC Chelsea will laut Transferexperte Fabrizio Romano Bundesliga-Stürmer Marcus Thuram wohl noch im Januar in die Premier League lotsen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Vertrag von Thuram bei Borussia Mönchengladbach läuft im Sommer aus, mehrere Topklubs sollen den Vize-Weltmeister ablösefrei auf dem Zettel haben. Wollen die Fohlen noch eine Ablösesumme generieren, müssen sie Thuram im Winter verkaufen.

Auch der FC Bayern soll zu den Interessenten gehört haben, der deutsche Rekordmeister hat aber wohl kein Interesse mehr.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Der Stürmer wurde in der Jugend des FC Sochaux ausgebildet. Über EA Guingamp kam er im Sommer 2019 für neun Millionen Euro zur Borussia.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Thuram spielte eine starke Hinrunde für Gladbach, 13 Tore und vier Vorlagen in 17 Spielen sprechen Bände.