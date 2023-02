Heute steigt die Partie Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München. Läuft das Spiel im LIVE STREAM und TV nur bei Sky?

Wir befinden uns am 21. Spieltag der Bundesliga. Dabei findet am Samstag unter anderem das Spiel Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München statt. Der Anstoß im BORUSSIA-PARK erfolgt um 15.30 Uhr.

Borussia Mönchengladbach holte im ersten Aufeinandertreffen gegen den FC Bayern in der Bundesliga 2022/23 ein Auswärtsremis (1:1). Damit ist die Elf von Daniel Farke seit fünf Pflichtspielen gegen jene von Julian Nagelsmann ungeschlagen.

Heute um 15.30 Uhr geht in der Bundesliga die Partie Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München über die Bühne. Aber läuft die Partie heute im TV und LIVE STREAM nur bei Sky? Bei GOAL erhaltet Ihr alle Infos.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München heute im LIVE STREAM nur auf Sky? Die Eckdaten

Spiel: Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München (HIER bei WOW im LIVE STREAM schauen) Datum: Samstag, 18. Februar 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr Stadion: Stadion im BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach)

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München heute live im TV anschauen

Sky besitzt die alleinigen Rechte an allen Samstagspartien der Bundesliga. Daher könnt Ihr die Partie Gladbach vs. FCB ausschließlich über den Pay-TV-Anbieter mitverfolgen. Hierbei könnt Ihr für die Übertragung in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD), auf Sky Sport Top Event (HD) und auf Sky Sport Bundesliga UHD schalten.

Die Eckdaten für die TV-Ausstrahlung aus dem BORUSSIA-PARK:

Sender: Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Top Event (HD), Sky Sport Bundesliga UHD

Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Top Event (HD), Sky Sport Bundesliga UHD Vorberichte ab: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Spielbeginn: 15.30 Uhr

Wenn Ihr das Spiel Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München im Fernsehen möchtet, benötigt Ihr das Bundesliga-Paket. Dieses könnt Ihr als Einzelabo für 27 Euro oder in einer Kombi mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro buchen. Auf der Webseite von Sky findet Ihr etliche Infos dazu.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München heute in der Bundesliga-Konferenz auf Sky verfolgen

Am Samstag finden fünf Begegnungen des 21. Spieltags in der Bundesliga statt. Hiervon beginnen vier um 15.30 Uhr. Denn: Zusätzlich steigen die Partien VfB Stuttgart – 1. FC Köln, VfL Bochum – SC Freiburg und VfL Wolfsburg – RB Leipzig. Deshalb könnt Ihr Euch genauso gut für die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga (HD) und auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) entscheiden.

Die Informationen zur Samstagskonferenz:

Beginn der Übertragung: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Gezeigte Spiele: Bayern München vs. Gladbach, Stuttgart vs. Köln, Bochum vs. Freiburg und Wolfsburg vs. Leipzig.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München heute via LIVE STREAM anschauen

Alternativ könnt Ihr es mit den LIVE STREAMS angehen. Denn: Sky strahlt sein komplettes Programm zusätzlich online aus. Deshalb könnt Ihr das Aufeinandertreffen Gladbach vs. Bayern München von überall aus mitverfolgen. Hierfür stehen zwei Optionen zur Auswahl.

So könnt Ihr Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München bei Sky Go mitverfolgen

Wenn Euer Abo bereits dafür aktiviert wurde, könnt Ihr es mit dem hauseigenen Streaming-Portal Sky Go angehen. Hierbei gelingt die Bedienung im Handumdrehen. Allerdings erfolgt die Freischaltung nicht sofort. Infolgedessen müsst Ihr bei einem heutigen Abschluss vermutlich WOW oder eine Wiederholung nutzen.

So könnt Ihr Euch Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München bei WOW sehen

WOW ist das frühere Sky Ticket. Dabei findet die Aktivierung unverzüglich statt und Ihr müsst Euch nicht binden. Dennoch könnt Ihr mit dem Paket Supersport Monat für 29,99 Euro und mit zwei Endgeräten das vollzählige Sportangebot schauen.

Als Fußballliebhaber könnt Ihr zusätzlich etwa die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal und die englische Premier League mitverfolgen. Außerdem beinhaltet das Programm die NHL, die ATP World Tour, die Formel 1 und die PGA Tour.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: Der Ticker

Überdies informiert Euch GOAL mit seinem TICKER zum Verlauf der Begegnung Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München. Denn: Damit erfahrt Ihr alles zu den relevanten Geschehnissen im Borussia-Park. Zu diesem Zweck bekommt Ihr Push-Nachrichten.

Highlights bei DAZN, in der ARD und im ZDF: So seht Ihr Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München

Anschließend können die Abonnenten von DAZN ab 17.30 Uhr die Höhepunkte der Partie Gladbach vs. FCB in der Highlight Show sehen. Zusätzlich zeigen Euch die Sportschau der ARD ab 18.30 Uhr und das aktuelle Sportstudio des ZDF ab 23 Uhr die Höhepunkte. Ihr könnt alle Sendungen sowohl im TV als auch im Stream schauen.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München heute im LIVE STREAM nur auf Sky?

Im Pay-TV: Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Top Event (HD), Sky Sport Bundesliga UHD Konferenz: Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Go / WOW Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: DAZN / ARD / ZDF

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Etwa eine Stunde vor dem Anstoß folgen die Startformationen.