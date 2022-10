Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM sehen: Wo läuft die Bundesliga heute live?

Eintracht Frankfurt ist zu Gast bei Borussia Mönchengladbach. Alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

Heute Abend, am 22. Oktober 2022, empfängt Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt. Das Bundesligaspiel wird um 18.30 Uhr im Borussia-Park in Mönchengladbach angepfiffen.

Die Eintracht meldete sich nach der Champions-League-Niederlage gegen Tottenham zuletzt mit einem eindrucksvollen 5:1-Sieg gegen Leverkusen in der Liga zurück. Mönchengladbach kam im letzten Ligaspiel nicht über ein 2:2 bei Wolfsburg hinaus. In der Tabelle trennt die beiden Teams allerdings weiterhin nur ein Platz. Gladbach steht auf Platz sechs, während man die Eintracht einen Rang darüber findet.

GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die Partie im Überblick

Begegnung Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 22. Oktober - 18.30 Uhr Spielort Borussia-Park (Mönchengladbach)

Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die Übertragung im TV

Die Bundesliga wird sowohl bei DAZN als auch beim Bezahlsender Sky gezeigt. Während DAZN allerdings alle Freitags- und Sonntagsspiele zeigt, laufen alle Partien am Samstag nur bei Sky. Daraus folgt also, dass auch die heutige Begegnung nur bei Sky zu sehen ist.

Um jetzt Zugriff auf die TV-Übertragung zu bekommen, müsst Ihr allerdings erst einmal ein kostenpflichtiges Abo bei Sky abschließen. Welche Varianten es dabei genau gibt, und welches Abo Ihr braucht, um die Bundesliga sehen zu können, gibt es hier zum Nachlesen.

Wenn Ihr dann über ein gültiges Abonnement verfügt, könnt Ihr heute Abend ab 18:30 Uhr die komplette Partie live bei Sky Sport 1 sehen.

Getty

Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM sehen

Natürlich ist die TV-Übertragung nicht die einzige Option, die Ihr habt, wenn ihr das Spiel sehen wollt. Sky bietet Euch noch zwei Möglichkeiten an, die Partie per LIVE-STREAM zu sehen

Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt heute live: Der LIVE-STREAM von Sky Go

Die erste Möglichkeit bietet dabei der LIVE-STREAM von Sky Go. So heißt der direkte LIVE-STREAM-Dienst des Bezahlsenders. Jeder kann sich die Sky Go-App herunterladen, dann müsst Ihr Euch nur noch mit euren Zugangsdaten von Sky anmelden. Schon könnt Ihr die Inhalte eures Abos auch per LIVE-STREAM sehen. Was Ihr dafür natürlich noch braucht, ist ein internetfähiges Gerät.

Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt heute live: Mit WOW-Livesport zum LIVE-STREAM

WOW stellt die zweite angesprochene Möglichkeit da, wie Ihr zum LIVE-STREAM kommt. WOW-Livesport wurde von Sky früher unter dem Namen Sky Ticket vertrieben. Hier könnt Ihr ebenfalls ein Abo abschließen. Das kostet Euch 29,99 Euro monatlich, aber dafür seht Ihr dann auch die 1. und 2. Bundesliga bei Sky, die Premier League, den DFB-Pokal und noch einiges mehr.

Mit diesem Link könnt Ihr Euch bei WOW-Livesport anmelden. Jetzt braucht Ihr nur noch ein internetfähiges Gerät und könnt schon heute Abend das ganze Spiel per STREAM verfolgen.

(C)Getty Images

Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt heute live: Der LIVE-TICKER von GOAL

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch im Angebot. Dort bleibt Ihr immer up to date was das Spielgeschehen angeht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die Aufstellungen

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.