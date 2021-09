Darum zeigt Sky heute nicht Borussia Mönchengladbach vs. Arminia Bielefeld

Borussia Mönchengladbach empfängt in der Bundesliga heute Arminia Bielefeld. Wir erklären, warum die Partie nicht von Sky übertragen wird.

Zum Abschluss des 4. Spieltags der Fußball-Bundesliga empfängt Borussia Mönchengladbach heute um 19.30 Uhr Arminia Bielefeld . Doch warum läuft das Spiel nicht auf Sky ?

Die Gladbacher Fohlen sind enttäuschend in die neue Saison gestartet. Neu-Trainer Adi Hütter holte mit seiner Mannschaft erst einen Zähler aus drei Partien - gleich am 1. Spieltag gegen den FC Bayern. Nach zwei Niederlagen in Folge muss nun unbedingt ein Sieg gegen die Bielefelder Arminia her, sonst könnte es bereits unruhig werden.

Immerhin noch ungeschlagen, aber ebenso sieglos sind die Ostwestfalen nach drei Spielen. Nicht Fisch, nicht Fleisch - so könnte der Saisonstart der Arminia wohl treffend beschrieben werden.

Borussia Mönchengladbach vs. Arminia Bielefeld heute live: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG Borussia Mönchengladbach vs. Arminia Bielefeld WETTBEWERB Bundesliga | 4. Spieltag ORT Borussia-Park | Mönchengladbach ANSTOSS 19.30 Uhr (im LIVE-TICKER )

Borussia Mönchengladbach vs. Arminia Bielefeld nicht auf Sky? So wird die Bundesliga übertragen

Mit Beginn der laufenden Saison haben sich bei der Übertragung der Bundesliga ein paar Dinge geändert. Bislang zeigte DAZN die Freitagsspiele sowie die unregelmäßigen Spiele am Sonntagmittag und Montagabend, alle anderen Spiele liefen bei Sky . Doch dieses Wirrwarr der Anstoßzeiten wollte die DFL beenden.

Die fünf Montagsspiele pro Saison wurden vor allem auf Drängen der Fans abgeschafft, auch die fünf Spiele am Sonntagmittag um 13.30 Uhr gehören der Vergangenheit an. Stattdessen werden nun pro Saison zehn Partien am Sonntag um 19.30 Uhr gespielt. Dafür wurde das bisherige 18-Uhr-Spiel am Sonntag um 30 Minuten auf 17.30 Uhr nach vorne gezogen.

Diese zehn Spiele sollen vor allem den Europapokalstartern entgegenkommen, die donnerstags noch im Einsatz sind. Oder aber, wie an diesem Wochenende, sie ersetzen das Freitagsspiel, falls dieses nicht gespielt werden kann, etwa wegen Länderspielen unter der Woche.

Aber zurück zur Übertragung. DAZN behielt für die neue Rechteperiode nicht nur die Freitagsspiele, sondern sicherte sich zudem auch noch sämtliche Spiele am Sonntag. Das heißt, nicht nur die unregelmäßigen Spiele um 19.30 Uhr, sondern auch die Partien um 15.30 Uhr und 17.30 Uhr wanderten zu DAZN! Sky überträgt fortan nur noch die Samstagsspiele sowie die Partien dienstags und mittwochs in englischen Wochen.

Aus diesem Grund ist die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Arminia Bielefeld heute nicht bei Sky, sondern auf DAZN zu sehen.

Bundesliga: So sind die Spiele zwischen Sky und DAZN verteilt

Sky Samstagsspiele 15.30 Uhr (einzeln und in der Konferenz) Samstagsspiel 18.30 Uhr Englische Wochen am Dienstag und Mittwoch DAZN Freitagsspiel 20.30 Uhr Sonntagsspiel 15.30 Uhr Sonntagsspiel 17.30 Uhr Sonntagsspiel 19.30 Uhr (10x pro Saison)

Borussia Mönchengladbach vs. Arminia Bielefeld heute nicht auf Sky: So überträgt DAZN das Spiel im TV und LIVE-STREAM

DAZN beginnt um 19 Uhr mit der Vorberichterstattung zur Partie. Alex Schlüter moderiert die Sendung, Kommentator der Partie ist Marco Hagemann. Als Experte begleitet Sebastian Kneißl die Begegnung.

Borussia Mönchengladbach vs. Arminia Bielfeld: So empfangt Ihr DAZN

Noch bis Ende September könnt Ihr den Gratismonat bei DAZN abschließen und einen Monat lang das komplette Programm kostenlos testen. Gefällt Euch, was Ihr seht, könnt Ihr anschließend zwischen einem Monats- und einem Jahresabo wählen. Wer sich nur einen Monat bindet, zahlt 14,99 Euro , kann aber auch monatlich kündigen. Wer sich gleich ein Jahr bindet, muss 149,99 Euro auf den Tisch legen und spart damit zwei volle Monate.

DAZN ist ein klassischer Streamingdienst, inzwischen gibt es jedoch auch die zwei linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 . Diese sind jedoch nur via Vodafone oder Sky buchbar. Ein TV-Vertrag bei einem der beiden Unternehmen ist Voraussetzung.

Für alle anderen funktioniert DAZN so wie in den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren auch via LIVE-STREAM. Über die Smart-TV-App, die App für TV-Sticks oder Eure Konsole holt Ihr Euch DAZN auf den Fernseher. Zudem kann DAZN auch über den Computer oder über mobile Geräte wie Smartphone und Tablet genutzt werden. Eine Übersicht über alle Geräte gibt es hier .