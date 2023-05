Grant-Leon Ranos wird den FC Bayern München verlassen: Das Perspektiven-Problem

Grant-Leon Ranos bewies bei der Bayern-Reserve zwar seine Torgefahr, doch er wird den Klub im Sommer aufgrund fehlender Perspektive verlassen.

20 Tore und zehn Assists verzeichnete Grant-Leon Ranos in seinen 34 Regionalligaspielen für die Reserve des FC Bayern München in dieser Saison. Werte, für die man schon mal mit Robert Lewandowski verglichen wird. Werte, auf die vor allem kein Stürmer der Profi-Mannschaft auch nur ansatzweise kommt. In den vergangenen Wochen durfte sich der 19-jährige Ranos auch im Training der Profis präsentieren, für einen Kaderplatz reichte es bisher aber nicht.

Da gibt es halt noch Eric Maxim Choupo-Moting, Mathys Tel und all die flexibel einsetzbaren Flügelspieler. Im Sommer soll dazu ein neuer Star-Stürmer kommen. Von einem 100-Millionen-Euro-Transfer ist die Rede, im Gespräch sind berühmte Stürmer wie Harry Kane, Victor Osimhen und Randal Kolo Muani.

Ranos wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim FC Bayern nach Informationen von GOAL und SPOX unterdessen nicht verlängern und München verlassen. Dem Vernehmen gibt es einige Interessenten.

Für ihn nicht in Frage kommt aber wohl eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub Hannover 96, wo er zuletzt gehandelt wurde. Der gebürtige Niedersachse spielte bis 2017 für Hannover, ehe er nach einem Jahr bei Borussia Dortmund zur U16 des FC Bayern wechselte und in den neugebauten Campus übersiedelte.

FC Bayern: Fehlende Perspektiven für Nachwuchshoffnungen

"Grant hat in dieser Saison in der Regionalliga Bayern eine gute Entwicklung genommen. Er ist unser bester Torschütze, aber auch als Vorbereiter ist er sehr wertvoll für die Mannschaft", lobt Reserve-Trainer Holger Seitz bei GOAL und SPOX. Der 1,80 Meter große Ranos überzeugt mit guter Technik, könnte laut Seitz trotz seiner beachtlichen Torquote aber "noch kaltschnäuziger vor dem Tor" werden. Generell glaubt sein Trainer, "dass er es in den Profifußball schaffen kann".

Getty Images

Der FC Bayern würde Ranos zwar gerne halten, kann ihm aber keine überzeugende Perspektive bieten. Wie schon beispielsweise bei Gabriel Vidovic, dem Toptorschützen aus der Vorsaison, wurde Ranos eine Vorbereitung bei den Profis unter Trainer Thomas Tuchel und eine anschließende Leihe in Aussicht gestellt.

Nach ansprechendem Start beim niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim lief es für Vidovic zuletzt aber äußerst durchwachsen, der letzte Startelfeinsatz datiert vom Februar. Der 19-Jährige wird im Sommer zunächst nach München zurückkehren, ehe er erneut verliehen oder verkauft werden könnte.

Die Situation von Nachwuchshoffnungen wie Ranos oder Vidovic ist beim FC Bayern kompliziert: Die viertklassige Regionalliga ist spätestens nach einer Saison langweilig, der Sprung zu den Profis zu groß. Für eine kleine Verbesserung des Problems würde ein zuletzt immer wieder verpasster Aufstieg der Reserve in die 3. Liga sorgen.

FC Bayern München und die Partnerschaft mit dem LAFC

Auch in dieser Saison scheiterte die Mannschaft zwar sportlich, könnte es unverhofft aber doch noch in die Relegationsspiele gegen den Meister der Nordost-Staffel - vermutlich Energie Cottbus - schaffen. Sowohl den bereits feststehenden Meister SpVgg Unterhaching als auch die zweitplatzierten Würzburger Kickers plagen finanzielle Probleme, die Reserve des FC Bayern stünde auf Platz drei als Nachrücker bereit.

Unabhängig davon will der FC Bayern Talenten auf dem Weg zu den Profis künftig ein paar klare Zwischensprung-Plattformen in Form von Partnerklubs bieten. Kürzlich gingen die Münchner eine Nachwuchs-Kooperation mit dem MLS-Klub Los Angeles FC ein und gründeten dafür ein Joint Venture mit dem Namen "Red & Gold Football". Anschließen sollen sich dem Konstrukt demnächst weitere Partnerklubs, zuletzt verkündete der LAFC eine Kooperation mit Wacker Innsbruck aus Österreich.

Ranos sammelte aber auch schon ganz ohne Zutun des FC Bayern internationale Erfahrungen: Im März debütierte er für die Nationalmannschaft Armeniens, dem Land seiner Vorfahren, und erzielte beim 2:2 gegen Zypern prompt einen Doppelpack. "Es waren super Tage in Armenien. Das ganze Team hat mich sehr herzlich empfangen und mir die Eingewöhnung sehr leicht gemacht", sagte Ranos damals. Demnächst dürfte ihm auch bei einem neuen Klub eine Eingewöhnungszeit bevorstehen.