Borussia Dortmund sendet Zeichen gegen Bonucci auf Twitter

Die Reaktionen auf Leonardo Bonuccis Kritik an Moise Keans Torjubel waren laut. Nun hat auch Borussia Dortmund Stellung bezogen.

Der englische Twitter-Account von hat sich in die Debatte um die Äußerungen von Juventus-Verteidiger Leonardo Bonucci eingeschaltet und ein Bild gepostet, in dem BVB-Angreifer Marco Reus am Juve-Verteidiger vorbeizieht. Der Tweet wurde bereits mehr als 100.000-mal gelikt.

Der BVB schließt sich damit einer Reihe von Fußballern an, die Bonuccis Aussagen zum Torjubel von Moise Kean bereits kritisiert haben.

Kean hatte nach seinem Tor gegen Cagliari Calcio (2:0) am Dienstag vor den gegnerischen Fans gejubelt. Zuvor war es wohl zu rassistischen Beleidigungen der Fans gegen Kean gekommen. "Die Schuld steht 50:50", hatte Bonucci nach dem Spiel gesagt. Der Jubel seines Teamkollegen habe die -Fans provoziert, deutete der Juve-Abwehrspieler an.