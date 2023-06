Borussia Dortmund kassiert beim Transfer von Jude Bellingham zu Real Madrid ab und kann wohl mit einigen Bonuszahlungen sicher planen.

WAS IST PASSIERT? Vor wenigen Tagen gaben Borussia Dortmund und Real Madrid den Transfer von Jude Bellingham bekannt. 103 Millionen + 30 Millionen Euro an möglichen Boni fließen nach Dortmund. Mit einem großen Anteil der Bonuszahlungen kann die Borussia offenbar sicher planen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Laut der Sport Bild kassiert der BVB schon für vermeintlich kleinere Erfolge einen Großteil des Bonus. Als Beispiel nennt der Bericht die Qualifikation für die Champions League oder persönliche Erfolge wie die pure Einsatzzeit des englischen Talents bei den Königlichen.

WIE GEHT ES WEITER? Wenn Real in den folgenden sechs Jahren die Meisterschaft oder die Champions League gewinnt, kassiert der BVB wohl. Mit 25 Millionen Euro kann die Borussia angeblich sicher planen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Bellingham wurde in der Jugend von Birmingham City ausgebildet und wagte im Sommer 2020 den Schritt in die Bundesliga zu Borussia Dortmund. Nach drei Jahren im Trikot des BVB zog es den 19-Jährigen vor wenigen Tagen zu Real Madrid.