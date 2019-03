Bierhoff kann Rekordtransfer von Hernandez nachvollziehen

Bayern München blättert 80 Millionen Euro für Lucas Hernandez hin. Für DFB-Teammanger Oliver Bierhoff ein nachvollziehbarer Schritt.

Oliver Bierhoff kann den Rekordtransfer des französischen Weltmeisters Lucas Hernandez zum -Serienmeister nachvollziehen.

"Auf der einen Seite zuckt man zusammen und denkt, wo hört das auf. Auf der anderen Seite stehen unsere Spitzenvereine Bayern München und vor der Frage, gehen wir diese großen Zahlen mit, um in der eine Rolle zu spielen. Die Ergebnisse zeigen, dass man diesen Schritt gehen muss", sagte der Nationalmannschafts-Direktor am Rande der Trainer-Gala des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Köln.

Der deutsche Rekordmeister zahlt für Abwehrspieler Hernandez 80 Millionen Euro an . In der Champions League steht kein deutscher Verein im Viertelfinale. Zuletzt hatte der FC Bayern die Königsklasse 2013 gewonnen.