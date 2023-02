In Oberhof findet die Biathlon WM 2023 statt. Doch wann beginnt der Sprint der Männer heute? GOAL hat Infos zur live Übertragung im TV und STREAM.

Oberhof fungiert in diesen Wochen als Schauplatz der Biathlon-WM 2023. Hierbei gehen die Wettkämpfe in der Lotto Thüringen Arena am Rennsteig über die Bühne. Heute steht der 10 km Sprint der Männer auf dem Programm.

Im Biathlon-Weltcup 2022/23 fanden bisher fünf 10 km Sprints der Männer statt. In allen davon hatte mit dem Norweger Johannes Thingnes Bø der Führende im Gesamtweltcup die Nase vorn.

Zudem belegten die Deutschen Roman Rees und Benedikt Doll je einmal den dritten Platz. Das gelang ihnen respektive im finnischen Kontiolahti und im französischen Annecy-Le Grand-Bornand. Überdies landete Rees zuletzt im italienischen Antholz auf dem vierten Rang.

Heute kommt es im Zuge der Biathlon-WM 2023 zum 10 km Sprint der Männer. Doch wann beginnt der Wettkampf in Oberhof? Bei GOAL findet Ihr alle Infos.

Biathlon WM 2023: Wann beginnt der Sprint der Männer heute? Die Eckdaten

Wettbewerb: 10 km Sprint der Männer Datum: 11. Februar 2023 Startzeit: 14.30 Uhr Austragungsort: Lotto Thüringen Arena am Rennsteig (Oberhof)

Biathlon WM 2023 heute live: Wann beginnt der Sprint der Männer im TV?

Dank eines Vertrags mit der IBU zeigen ARD und ZDF zahlreiche Biathlon-Rennen. Zusätzlich sendet Eurosport alle Wettkämpfe. Doch wann beginnt der Sprint der Männer bei der Biathlon WM 2023 heute live im TV?

Biathlon heute live im ZDF: So könnt Ihr die WM 2023 sehen

Wenn Ihr die Biathlon-Veranstaltung in Thüringen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen mitverfolgen möchtet, könnt Ihr ab 14.20 Uhr zum ZDF schalten. Obendrein könnt Ihr den 10 km Sprint der Männer in HD genießen. Aber schreibt Euch nun die dazugehörigen Eckdaten auf:

Sender: ZDF (HD)

ZDF (HD) Startzeit: 14.30 Uhr

14.30 Uhr Übertragung ab: 14.20 Uhr

14.20 Uhr Reporter: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger

Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger Moderation: Alexander Ruda

Alexander Ruda Experte: Sven Fischer

Biathlon heute live bei Eurosport: So könnt Ihr die WM 2023 sehen

Zudem läuft der 10 km Sprint der Männer in Oberhof ab 14.15 Uhr bei Eurosport 1. Hierbei handelt es sich um einen Sender der Discovery-Gruppe. Ihr könnt ihn via Satellit, Kabeldienstleistern, Sky und DAZN empfangen. Der letztgenannte Anbieter ist ein Kooperationspartner des Mutterkonzern.

Doch wenn Ihr davon profitieren möchtet, kommt Ihr nicht um ein Abo herum. Ihr könnt unter anderem Unlimited Monats- und Jahresverträge abschließen. Hierfür müsst Ihr monatlich 39,99 Euro und 29,99 Euro auf den Tisch legen. Überdies informiert Euch die Webseite zu den anderen Optionen. Zudem könnt Ihr hier zahlreiche Details finden:

Der Abschluss erfolgt in Windeseile. Anschließend müssen die Nutzer von internetfähigen TV-Geräten die kostenfreie Applikation installieren. Ansonsten könnt Ihr Euren Fernseher mit einem PC oder Notebook verbinden. Dazu benötigt Ihr zudem ein HDMI-Kabel. Aber schreibt Euch an dieser Stelle die Kerndaten auf:

Sender: Eurosport 1 / DAZN

Eurosport 1 / DAZN Startzeit: 14.30 Uhr

14.30 Uhr Übertragung ab: 14.15 Uhr

Biathlon WM 2023 heute live: Gibt es einen LIVE STREAM?

Für alle, die keinen Fernseher zur Hand haben, stellen die LIVE STREAMS eine Lösung dar. Denn: DAZN zeigt, ebenso wie das restliche Programm, den 10 km Sprint der Männer bei der WM 2023 in Oberhof online. Zudem könnt Ihr rund um die Uhr auf einen Stream des ZDF zurückgreifen.

Biathlon WM 2023: Wo wird der Sprint der Männer heute übertragen?