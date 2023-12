Der Biathlon Weltcup macht am Wochenende in Hochfilzen Station. Doch wo könnt Ihr Biathlon heute im TV und LIVE STREAM sehen?

Das österreichische Hochfilzen dient in diesen Tagen als Schauplatz des Biathlon Weltcups 2023/24. Hierbei finden am Samstag die Verfolgungen der Männer und Frauen statt. Die Rennen beginnen um 12.15 Uhr und 14.45 Uhr.

In der vergangenen Woche ging im schwedischen Östersund der Auftakt des Biathlon Weltcups über die Bühne. Im Zuge dessen fanden die ersten Verfolgungsrennen statt.

Bei den Männern setzte sich der Lokalmatador Sebastian Samuelsson vor dem Deutschen Philipp Nawrath und dem Norweger Vetle Sjåstad Christiansen durch. Bei den Damen stiegen mit Franziska Preuß und Vanessa Voigt zwei Deutsche aufs Podest. Die Französin Lou Jeanmonnot kam als Erste ins Ziel.

Heute kommt es im Biathlon Weltcup zu den Verfolgungen der Männer und Frauen in Hochfilzen. Doch wo könnt Ihr Biathlon heute im TV und LIVE STREAM sehen? Bei GOAL erhaltet Ihr alle Infos.

Biathlon heute im TV und Livestream: Wo läuft der Weltcup in Hochfilzen? Die Eckdaten

Wettbewerb: 12,5 km Verfolgung der Männer 10 km Verfolgung der Frauen Datum: 9. Dezember 2023 9. Dezember 2023 Startzeit: 12.15 Uhr 14.45 Uhr Austragungsort: Hochfilzen (Österreich) Hochfilzen (Österreich)

Biathlon heute live: Gibt es Übertragungen im TV?

Dank eines Vertrags mit der IBU liefert Euch Eurosport alle Wettkämpfe des Biathlon Weltcups ins Haus. Zudem übertragen das Erste und das ZDF die Rennen. Doch wo könnt Ihr heute die Verfolgungen der Männer und Frauen in Hochfilzen im TV sehen?

Biathlon heute live in der ARD: So könnt Ihr den Weltcup sehen

Im Kontext der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten könnt Ihr Euch die Biathlon Wettkämpfe in Österreich bei der ARD ansehen. Hierbei starten die Übertragungen im Rahmen der Sportschau um 12.10 Uhr und um 14.35 Uhr. Das Erste zeigt die Verfolgungen der Männer und Frauen in HD. Aber schreibt Euch an dieser Stelle die Eckdaten auf:

Sender: ARD (HD)

ARD (HD) Startzeit der Verfolgung der Männer: 12.15 Uhr

12.15 Uhr Vorberichte zur Verfolgung der Männer ab: 12.10 Uhr

12.10 Uhr Startzeit der Verfolgung der Frauen: 14.45 Uhr

14.45 Uhr Vorberichte der Verfolgung der Frauen ab: 14.35 Uhr

14.35 Uhr Reporter: Wilfried Hark

Biathlon heute live bei Eurosport: So könnt Ihr den Weltcup sehen

Zudem könnt Ihr die beiden Biathlon Wettkämpfe bei Eurosport 1 mitverfolgen. Die Verfolgungen der Männer und Frauen laufen bei Eurosport 1 und somit im Free-TV. Die Vorberichte beginnen um 12.10 Uhr und 14.45 Uhr. Der Mutterkonzern von Eurosport 1, die Discovery Gruppe, stellt einen Kooperationspartner von DAZN dar. Wenn Ihr die Veranstaltungen beim Streaming-Anbieter mitverfolgen möchtet, benötigt Ihr ein Jahres- oder ein Monatsabo. Hier könnt Ihr Euch dazu einlesen:

Der Abschluss gelingt blitzschnell. Als Besitzer eines internettauglichen Fernsehers benötigt Ihr die kostenlose Applikation. Alternativ könnt Ihr Euer TV-Gerät mit Eurem Notebook oder PC verknüpfen. Hierfür benötigt Ihr außerdem ein HDMI-Kabel. Aber notiert Euch an dieser Stelle die Kerninformationen:

Sender der Verfolgung der Männer: Eurosport 1 / DAZN

Eurosport 1 / DAZN Startzeit: 12.15 Uhr

12.15 Uhr Vorberichte ab: 12.10 Uhr

12.10 Uhr Sender der Verfolgung der Frauen: Eurosport 1 / DAZN

Eurosport 1 / DAZN Startzeit: 14.45 Uhr

14.45 Uhr Vorberichte ab: 14.40 Uhr

Biathlon heute live: Gibt es LIVE STREAMS?

Wenn Ihr keinen Fernseher zur Hand habt, könnt Ihr es mit den LIVE STREAMS angehen. Denn: DAZN zeigt sein vollständiges Programm und damit auch die Biathlon Verfolgungen der Männer und Frauen online. Zudem stellt Euch das Erste auf seiner Webseite laufend einen Stream zur Verfügung.

