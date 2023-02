In Oberhof geht die Biathlon WM 2023 über die Bühne. Doch wann beginnt der WM Sprint der Frauen heute im TV und LIVE STREAM? GOAL bietet alle Infos.

Oberhof dient in diesen Wochen als Austragungsort der Biathlon WM 2023. Hierbei finden die Wettbewerbe in der Lotto Thüringen Arena am Rennsteig statt. Heute steigt der 7,5 km Sprint der Frauen.

Denise Herrmann-Wick geht als Führende im Sprintweltcup in dieses Rennen. Die 34-jährige Deutsche stieg in zwei der bisherigen fünf Sprints im Biathlon-Weltcup 2022/23 aufs Podest. Denn: Sie erreichte im österreichischen Hochfilzen den ersten Platz und im französischen Annecy-Le Grand-Bornand den dritten Rang.

Heute findet bei der Biathlon-WM 2023 der 7,5 km Sprint der Frauen statt. Doch wann beginnt die Veranstaltung in Oberhof? Bei GOAL gibt es alle Infos.

Biathlon heute im TV und LIVE STREAM: Wann beginnt der WM Sprint der Frauen? Die Eckdaten

Wettbewerb: 7,5 km Sprint der Frauen Datum: 10. Februar 2023 Startzeit: 14.30 Uhr Austragungsort: Lotto Thüringen Arena am Rennsteig (Oberhof)

Biathlon heute live: Wann beginnt der WM Sprint der Frauen im TV?

Ein Vertrag mit der IBU berechtigt die ARD und das ZDF dazu, etliche Biathlon-Wettkämpfe auszustrahlen. Außerdem zeigt Eurosport alle Rennen. Doch wann beginnt der WM Sprint der Frauen heute live im TV?

Biathlon heute live im ZDF: So könnt Ihr den WM Sprint sehen

Wenn Ihr das Biathlon-Rennen auf thüringischem Boden im öffentlich-rechtlichen TV sehen wollt, liegt Ihr ab 14.05 Uhr beim ZDF richtig. Dort könnt Ihr Euch den 7,5 km Sprint der Frauen zusätzlich in HD anschauen. Doch notiert Euch nun die dazugehörigen Kerndaten:

Sender: ZDF (HD)

ZDF (HD) Startzeit: 14.05 Uhr

14.05 Uhr Übertragung ab: 14.30 Uhr

14.30 Uhr Reporter: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger

Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger Moderation: Alexander Ruda

Alexander Ruda Experte: Sven Fischer

Biathlon heute live bei Eurosport: So könnt Ihr den WM Sprint sehen

Außerdem wird der 7,5 km Sprint der Frauen in Oberhof ab 14.15 Uhr auf Eurosport 1 gezeigt. Ihr könnt den Sender der Discovery Group über Satellit, Kabelanbieter, Sky und DAZN empfangen. Beim letztgenannten Dienstleister handelt es sich um einen Partner des Konzerns.

Doch wenn Ihr davon Gebrauch machen wollt, müsst Ihr ein Abonnement abschließen. Hierbei stehen unter anderem Unlimited Monats- und Jahresverträge zur Auswahl. Dafür müsst Ihr 39,99 Euro oder 29,99 Euro pro Monat bezahlen. Zudem weist die Webseite auf die weiteren Angebote hin. Hier stehen viele Details:

Die Buchung gelingt in Windeseile. Anschließend müssen Besitzer von internetfähigen Fernsehern die Gratis-App herunterladen. Ansonsten könnt Ihr Euer TV-Gerät an ein Notebook oder einen PC anschließen. Dafür benötigt ihr überdies ein HDMI-Kabel. Nachfolgend fasst GOAL für Euch die Eckdaten zusammen:

Sender: Eurosport 1 / DAZN

Eurosport 1 / DAZN Startzeit: 14.30 Uhr

14.30 Uhr Übertragung ab: 14.15 Uhr

Biathlon heute live: Gibt es einen LIVE STREAM des WM Sprints?

Wenn Ihr keinen Fernseher zur Verfügung habt, helfen Euch die LIVE STREAMS weiter. Denn DAZN sendet den 7,5 km Sprint der Frauen bei der Biathlon WM 2023 in Oberhof genauso wie das restliche Programm im Internet. Zudem könnt Ihr den Stream des ZDF nutzen.

