Im Biathlon-Weltcup findet das Einzel der Männer in Ruhpolding statt. GOAL weiß, wie Ihr Biathlon heute live im TV sowie im LIVE STREAM sehen könnt.

Die Chiemgau-Arena in Ruhpolding fungiert in diesen Tagen als Schauplatz des Biathlon-Weltcup 2022/23. Hierbei eröffnet am Mittwoch das 20 km Einzel der Männer das Programm. Der Wettkampf beginnt um 14.10 Uhr.

Das erste und bisher einzige Einzel der Männer fand zum Saisonauftakt im finnischen Kontiolahti statt. Dort stieg der Deutsche David Zobel als Dritter mit dem Schweden Martin Ponsiluoma und dem Schweizer Niklas Hartweg aufs Podest. Unmittelbar dahinter belegte sein Landsmann Roman Rees den vierten Platz.

Heute kommt es im Zuge des Biathlon Weltcups zu einem 20 km Einzel der Männer in Ruhpolding. GOAL verrät Euch, wie Ihr Biathlon heute live im TV und im LIVE STREAM mitverfolgen könnt.

Biathlon heute im TV und LIVE STREAM: Das Einzel der Männer in Ruhpolding live sehen – die Eckdaten

Wettbewerb: 20 km Einzel der Männer Datum: 11. Januar 2023 Startzeit: 14.10 Uhr Austragungsort: Chiemgau-Arena (Ruhpolding)

Biathlon heute live: Gibt es eine Übertragung im TV?

Eine Vereinbarung mit der IBU berechtigt die ARD und das ZDF dazu, etliche Rennen des Biathlon Weltcup auszustrahlen. Überdies zeigt Euch Eurosport alle Wettkämpfe. Aber wo könnt Ihr das Biathlon Einzel der Männer in Ruhpolding heute live sehen?

Biathlon heute live in der ARD: So könnt Ihr den Weltcup sehen

Wenn Ihr die Veranstaltung auf bayerischem Terrain im öffentlich-rechtlichen Fernsehen mitverfolgen möchtet, müsst Ihr zur ARD schalten. Obendrein liefert Euch das Erste das Einzel der Männer zusätzlich in HD ins Haus. Die Vorberichte der Sportschau beginnen zehn Minuten vor dem Start und somit um 14.00 Uhr.

Die Details zur Übertragung im Überblick:

Sender: ARD (HD)

ARD (HD) Startzeit: 14.10 Uhr

14.10 Uhr Vorberichte ab: 14 Uhr

14 Uhr Reporter: Wilfried Hark

Biathlon heute live bei Eurosport: So könnt Ihr den Weltcup sehen

Zudem zeigt Euch Eurosport 1 ab 13.55 Uhr das Biathlon Einzel der Männer. Ihr könnt den Kanal der Discovery Gruppe via Satellit und mittels Kabeldienstleistern, Sky sowie DAZN empfangen. Der letztgenannte Anbieter kooperiert mit dem Mutterkonzern und baute damit sein Programm aus.

Der Abschluss nimmt wenige Augenblicke in Anspruch. Anschließend müssen Besitzer von internetfähigen Fernsehern die Gratis-App installieren. Überdies könnt Ihr Euer TV-Gerät per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook verbinden.

Die Eckdaten der Übertragung hier:

Sender: Eurosport 1 / DAZN

Eurosport 1 / DAZN Startzeit: 14.10 Uhr

14.10 Uhr Vorberichte ab: 13.55 Uhr

Biathlon heute live: Gibt es einen LIVE STREAM?

Wenn Ihr keinen Fernseher zur Hand habt, könnt Ihr es mit den LIVE STREAMS angehen. Denn: DAZN strahlt sein gesamtes Programm und somit etwa das Biathlon Einzel der Männer in Ruhpolding online aus. Zudem bietet Euch die ARD laufend einen Stream.

