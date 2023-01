Im Biathlon Weltcup finden die Massenstarts der Männer und Frauen statt. Doch wo könnt Ihr Biathlon heute im TV und LIVE STREAM sehen?

Die Chiemgau-Arena von Ruhpolding dient in diesen Tagen als Schauplatz des Biathlon Weltcups 2022/23. Hierbei schließen am Sonntag die Massenstarts der Männer und Frauen das Programm ab. Die Rennen beginnen um 12.30 Uhr und 14.45 Uhr.

In dieser Saison gingen bislang nur in Annecy-Le Grand-Bornand Massenstarts über die Bühne. Bei den Männern führte Johannes Dale einen norwegischen Dreifachsieg an. Zudem platzierten sich Sturla Holm Lægreid und Johannes Thingnes Bø auf dem Podest.

Bei den Frauen setzte sich hingegen die Österreicherin Lisa Hauser durch. Zudem kamen die französische Lokalmatadorinnen Julia Simon und Anaïs Chevalier-Bouchet aufs Treppchen.

Heute kommt es im Zuge des Biathlon Weltcups zu den Massenstarts der Männer und Frauen. Doch wo könnt Ihr Biathlon heute im TV und LIVE STREAM sehen? Bei GOAL erhaltet Ihr alle Infos.

Biathlon heute: Massenstart der Männer und Frauen im TV und LIVE STREAM sehen – Die Eckdaten

Wettbewerb: 15 km Massenstart der Männer 12,5 km Massenstart der Frauen Datum: 15. Januar 2023 15. Januar 2023 Startzeit: 12.30 Uhr 14.45 Uhr Austragungsort: Chiemgau-Arena (Ruhpolding) Chiemgau-Arena (Ruhpolding)

Biathlon heute live: Gibt es Übertragungen im TV?

Ein Vertrag mit der IBU sieht vor, dass Euch Eurosport alle Veranstaltungen des Biathlon Weltcups ins Haus liefert. Überdies zeigen Euch das Erste und das ZDF etliche Wettkämpfe. Doch wo könnt Ihr heute die Massenstarts der Männer und Frauen in Ruhpolding im TV sehen?

Biathlon heute live in der ARD: So könnt Ihr den Weltcup sehen

Wenn Ihr die Biathlon Rennen auf bayerischem Terrain im öffentlich-rechtlichen Fernsehen mitverfolgen möchtet, liegt Ihr bei der ARD richtig. Dort starten die Übertragungen der Sportschau um 12.25 Uhr und um 14.40 Uhr. Zudem strahlt das Erste die Massenstarts der Männer und der Frauen in HD aus.

Die Informationen zur Übertragung:

Sender: ARD (HD)

ARD (HD) Startzeit des Massenstarts der Männer: 12.30 Uhr

12.30 Uhr Vorberichte zum Massenstart der Männer ab: 12.25 Uhr

12.25 Uhr Startzeit des Massenstarts der Frauen: 14.45 Uhr

14.45 Uhr Vorberichte zum Massenstart der Frauen ab: 14.40 Uhr

14.40 Uhr Reporter: Wilfried Hark

Biathlon heute live bei Eurosport: So könnt Ihr den Weltcup sehen

Zudem könnt Ihr die beiden Biathlon-Wettkämpfe bei Eurosport mitverfolgen. Allerdings läuft ausschließlich der Massenstart der Frauen ab 14.35 Uhr live bei Eurosport 1 und somit ebenso im Free-TV. Wenn Ihr Euch überdies den Massenstart der Männer ab 12.15 Uhr bei Eurosport 2 live anschauen wollt, kommt Ihr nicht um einen Vertrag herum. Denn: Ihr könnt den Sender nicht via Satellit empfangen.

Hingegen liegt Ihr diesbezüglich etwa bei Sky und DAZN richtig. Der Streaming-Anbieter kooperiert mit dem Mutterkonzern, der Discovery Gruppe, und baute auf diesem Wege sein Programm aus. Allerdings müsst Ihr seit dem 9. Januar 2023 ein Unlimited Jahresabo abschließen. Hierfür müsst Ihr pro Monat 29,99 Euro bezahlen. Allerdings erhalten die Nutzer mit einem aktiven Monats- oder Jahresvertrag automatisch einen Zugang zu diesem Paket. Aber hier könnt Ihr Euch genauer dazu einlesen:

Ihr erledigt den Kauf im Handumdrehen. Anschließend müsst Ihr als Besitzer eines internetfähigen Fernsehgeräts die kostenfreie Anwendung installieren. Andernfalls könnt Ihr Eure TV-Geräte mit dem Notebook oder einem PC verknüpfen. Hierfür benötigt Ihr zudem ein HDMI-Kabel.

So läuft die Übertragung:

Sender des Massenstarts der Männer: Eurosport 2 / DAZN

Eurosport 2 / DAZN Startzeit: 12.15 Uhr

12.15 Uhr Vorberichte ab: 12.30 Uhr

12.30 Uhr Sender des Massenstarts der Frauen: Eurosport 1 / DAZN

Eurosport 1 / DAZN Startzeit: 14.35 Uhr

14.35 Uhr Vorberichte ab: 14.45 Uhr

Biathlon heute live: Gibt es LIVE STREAMS?

Wenn Ihr keinen Fernseher zur Verfügung habt, könnt Ihr es mit den LIVE STREAMS angehen. Denn: DAZN strahlt sein gesamtes Angebot und somit etwa die Biathlon Massenstarts der Männer und Frauen online aus. Zudem bietet Euch das Erste auf seiner Webseite laufend einen Stream an.

