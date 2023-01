Im Biathlon-Weltcup kommt es zum Einzel der Frauen in Ruhpolding. GOAL verrät, wie Ihr Biathlon heute live im TV und STREAM schauen könnt.

Die Chiemgau-Arena in Ruhpolding dient in dieser Woche als Kulisse des Biathlon-Weltcups 2022/23. Im Zuge dessen steigt am Donnerstag das 15 km Einzel der Frauen. Das Rennen startet um 14.10 Uhr.

Das bislang einzige Einzel der Frauen ging zum Auftakt im finnischen Kontiolahti über die Bühne. Hierbei stiegen die Schwedin Hanna Öberg, die Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold und die Italienerin Lisa Vittozzi aufs Podest. Dahinter landeten die Deutschen Vanessa Voigt sowie Denise Herrmann-Wick auf dem vierten und sechsten Platz.

Heute geht im Rahmen des Biathlon-Weltcups ein 15 km Einzel der Frauen in Ruhpolding über die Bühne. GOAL erklärt Euch, wie Ihr Biathlon heute live im TV sowie im LIVE STREAM miterleben könnt.

Biathlon heute live: Das Einzel der Frauen in Ruhpolding im TV und LIVE STREAM – Die Eckdaten auf einen Blick

Wettbewerb: 15 km Einzel der Frauen Datum: 12. Januar 2023 Startzeit: 14.10 Uhr Austragungsort: Chiemgau-Arena (Ruhpolding)

Biathlon heute live: Gibt es eine Übertragung im TV?

Dank eines Vertrags mit der IBU dürfen Euch die ARD und das ZDF zahlreiche Wettkämpfe des Biathlon-Weltcups ins Haus liefern. Zudem sendet Eurosport alle Rennen. Doch wo könnt Ihr das Biathlon Einzel der Frauen in Ruhpolding heute live sehen?

Biathlon heute live in der ARD: So könnt Ihr den Weltcup sehen

Wenn Ihr Euch den Wettbewerb in Bayern im öffentlich-rechtlichen TV anschauen wollt, liegt Ihr bei der ARD richtig. Obendrein könnt Ihr das Einzel der Frauen in HD sehen. Die Sportschau beginnt ihre Ausstrahlung um 14.00 Uhr und somit zehn Minuten vor dem Auftakt. Doch nachfolgend findet Ihr alle Schlüsselinfos:

Sender: ARD (HD)

ARD (HD) Startzeit: 14.10 Uhr

14.10 Uhr Vorberichte ab: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Reporter: Wilfried Hark

Biathlon heute live bei Eurosport: So könnt Ihr den Weltcup sehen

Überdies läuft das Biathlon Einzel der Frauen ab 13.55 Uhr bei Eurosport 1. Hierbei handelt es sich um einen Sender der Discovery Gruppe, den Ihr via Satellit, Kabelanbietern, Sky und DAZN empfangen könnt.

Der Streaming-Dienstleister DAZNstellt einen Kooperationspartner des Mutterkonzern dar und erweiterte somit sein Angebot. Allerdings kommt Ihr nicht um einen Jahres- oder Monatsvertrag herum. Dafür müsst Ihr pro Monat 29,99 Euro oder 39,99 Euro bezahlen. Wenn Ihr Euch näher dazu informieren möchtet, helfen die nachfolgenden Links weiter:

Anschließend erfolgt der Kauf im Handumdrehen. Dasselbe gilt für den darauffolgenden Vorgang. Als Besitzer von Smart-TVs müsst Ihr die kostenfreie Applikation herunterladen. Andernfalls könnt Ihr Euren Fernseher mithilfe eines HDMI-Kabels mit einem Notebook oder PC koppeln. Aber schreibt Euch an dieser Stelle die Eckdaten auf:

Sender: Eurosport 1 / DAZN

Eurosport 1 / DAZN Startzeit: 14.10 Uhr

14.10 Uhr Vorberichte ab: 13.55 Uhr

Biathlon heute live sehen: Gibt es einen LIVE STREAM?

Außerdem könnt Ihr das Biathlon Einzel der Frauen in Ruhpolding heute im LIVE STREAM sehen. Denn: DAZN sendet sein vollzähliges Portfolio im Internet. Dasselbe trifft auf die ARD zu, wo der STREAM sogar kostenlos ist.

