Betis Sevilla vs. Real Madrid: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen, LIVE-TICKER - so wird LaLiga übertragen

Spitzenreiter Real Madrid trifft auf Betis Sevilla. Wo und wie Ihr das Spiel live sehen könnt erfahrt Ihr an dieser Stelle.

Am Sonntagabend ab 21.00 Uhr geht es für gegen Betis um viel. Die Madrilenen führen aktuell die Tabelle der spanischen an. Da gilt es diese Führung gegen Betis zu verteidigen, denn Verfolger FC Barcelona hat am Samstagabend mit einem 1:0 gegen Real Sociedad im Fernduell vorgelegt.

Für Betis läuft es in der Liga sehr durchwachsen, die letzten sieben Spiele gab es keinen Dreier mehr. Mit 30 Punkten stehen die Andalusier im Tabellenmittelfeld müssen allerdings Punkte sammeln, um nicht noch in Abstiegsnot zu geraten.

Im Folgenden erfahrt Ihr alle Infos zum Spiel Real Madrid gegen Betis Sevilla, dem LIVE-STREAM und dem LIVE-TICKER auf Goal. Am Ende dieses Artikels findet Ihr kurz vor Anpfiff die Aufstellungen der beiden Teams.

Mehr Teams

Betis Sevilla gegen Real Madrid: Die wichtigsten Daten

Teams Betis Sevilla vs. Real Madrid Datum So 08.03.2020, 21.00 Uhr Ort Benito Villamaria (Sevilla) LIVE-STREAM auf DAZN

Betis Sevilla gegen Real Madrid: Im TV oder LIVE-STREAM - wo läuft das Spiel?

Vorab eine wichtige Information: Das Spiel wird nicht im regulären TV-Programm zu sehen sein. Die Begegnung läuft stattdessen in ausschließlich auf DAZN, denn der Streamingdienst besitzt exklusiv die Rechte an der spanischen LaLiga. Das heißt ihr benötigt einen Internetanschluss, um das Spiel live streamen zu können und ein passendes Abspielgerät, wie TV, Laptop oder Smartphone.

Was Ihr alles benötigt, um live auf DAZN dabei zu sein, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Betis Sevilla gegen Real Madrid im LIVE-STREAM: Die Highlights der Partie

Sport, Sport, Sport - dafür steht DAZN. Alle Spiele der spanischen LaLiga, aber auch noch unzählige weitere Sportarten und Events laufen auf DAZN.

Für das Duell zwischen Real und Betis gilt also: Wer live in Bild und Ton dabei sein möchte, sollte am Sonntag ab 21.00 Uhr auf DAZN eingeloggt sein.

Und falls Ihr das Spiel nicht live sehen könnt, dann schaut Euch die Highlights oder das ganze Spiel als Re-Live auf DAZN an.

Betis Sevilla gegen Real Madrid im LIVE-STREAM auf DAZN: So geht's

Eine wichtige Voraussetzung, um das Spiel live zu sehen ist ein DAZN-Abo. Der einfachste Weg führt über den kostenlosen Probemonat. Hiermit seid Ihr erstmal 30 Tage mit an Bord und könnt das gesamte Programm auf DAZN ohne Gebühr genießen.



Nach diesem Zeitraum habt Ihr zwei Möglichkeiten weiterhin am Ball zu bleiben. Zum einen gibt es das Monatsabo. Dieses ist flexibel kündbar und kostet Euch 11,99 Euro pro Monat. Zum anderen habt Ihr durch das Jahresabo die Möglichkeit etwas Geld zu sparen. Mit 119,99 Euro für ein Jahr kostet es im Monat umgerechnet nur knappe zehn Euro.



Und das Beste: Auf DAZN habt Ihr eine riesige Auswahl an Live-Events aller möglichen Sportarten. Nicht nur die LaLiga, sondern auch Tennis, UFC, Darts, und vieles mehr.

Betis Sevilla gegen Real Madrid: Alles wichtige im LIVE-Ticker verfolgen

Solltet Ihr keine Zeit haben die Liveübertragung des Spiels live auf dem Bildschirm zu verfolgen, bietet Euch der LIVE-TICKER auf Goal alle wichtigen Infos zum Mitlesen, natürlich top aktuell. So habt Ihr die Möglichkeit live dabei zu sein, wenn das weiße Ballett die Tabellenführung gegen Betis behauten möchte.

Hier geht's zum LIVE-TICKER auf Goal: Real Madrid vs. Betis Sevilla

Betis Sevilla gegen Real Madrid: Die Aufstellungen der Teams

Kurz vor Anpfiff der Partie erhaltet Ihr hier die Aufstellungen der beiden Teams.