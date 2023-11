Bester der Geschichte? Didier Deschamps sieht zwei aktuelle Spieler auf Lionel Messis Niveau

Viele Fans und Experten halten Lionel Messi für den GOAT. Für Didier Deschamps ist die Frage aber nicht so eindeutig zu beantworten.

WAS IST PASSIERT? Der achtmalige Ballon-d'Or-Sieger Lionel Messi (36) ist für Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps (55) nicht zwangsläufig der beste Spieler der Geschichte. Für den ehemaligen Profi gibt es zum Beispiel zwei noch aktive Spieler, die dem Argentinier durchaus das Wasser reichen können.

WAS WURDE GESAGT? Am Mikro der ESPN-Sendung Futbol Picante sagte Deschamps auf die Frage, ob Messi die absolute Nummer eins sei: "Die Argentinier sagen das, ja. Er gehört sicher zu den Besten. Aber es ist schwierig zu sagen, Messi sei besser als Cristiano Ronaldo oder Kylian Mbappé, der noch jünger ist."

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi gewann am Montagabend in Paris vor Erling Haaland (24, Manchester City) und Mbappé (24, PSG) seinen achten Ballon d'Or für den besten Spieler der Welt. Im Ranking der Gewinner folgt ihm Cristiano Ronaldo (38, Al-Nassr) mit fünf der prestigeträchtigen Auszeichnungen.

Deschamps kennt Messi als Gegner bestens. Bei der WM 2018 schaltete Frankreich Messis Argentinier im Achtelfinale mit 4:3 aus. Im Endspiel der letzten Weltmeisterschaft in Katar hatte die Albiceleste nach einem spektakulären Spiel im Elfmeterschießen (4:2) die Nase vorn.

