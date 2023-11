"Erling hätte es wirklich verdient gehabt": Lionel Messi wendet sich beim Ballon d'Or an Haaland und Kylian Mbappé

Lionel Messi vergisst Erling Haaland und Kylian Mbappé bei seiner Dankesrede nach dem Gewinn des achten Ballon d'Or nicht.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi sieht in Erling Haaland und Kylian Mbappé zwei zukünftige Gewinner des Ballon d'Or. Das verriet der Argentinier in seiner Dankesrede, nachdem er selbst zum achten Mal in seiner Karriere mit dem Goldenen Ball ausgezeichnet worden war. Außerdem verdeutlichte er, dass Haaland aus seiner Sicht bereits in diesem Jahr die Auszeichnung verdient gehabt hätte.

WAS WURDE GESAGT? "Haaland und Mbappé werden eines Tages den Ballon d’Or gewinnen", sagte Messi. "Erling hätte es wirklich verdient gehabt. Er ist Meister in der Premier League geworden, hat die Champions League gewonnen und war überall Torschützenkönig. Diesen Preis hättest du heute auch bekommen können. Ich bin mir sicher, dass du ihn dir in den nächsten Jahren holen wirst", ergänzte der 36-Jährige.

DIE NEWS IN BILDERN:

WAS IST DER HINTERGRUND? Haaland erzielte in der Saison 2022/23 52 Tore für die Cityzens, die sich zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte das Triple sicherten. In der Premier League und der Champions League wurde der Norweger Torschützenkönig.

Mbappé, der beim Ballon d'Or 2023 Dritter wurde, erzielte für PSG und Frankreich insgesamt 55 Treffer in der vergangenen Saison. Bei der WM bekam er den Goldenen Schuh als bester Torschütze überreicht, seinen Klub führte er erneut zum Meistertitel in der Ligue 1.