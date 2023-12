Die besten Spieler der Saison: Star von Manchester City entscheidet sich auch für Harry Kane vom FC Bayern

Rodri ist beeindruckt von den Leistungen, die Harry Kane und Jude Bellingham für ihre neuen Klubs abliefern.

WAS IST PASSIERT? Der starke Start von Harry Kane (30) beim FC Bayern hat auch Eindruck bei einem ehemaligen Rivalen aus der Premier League hinterlassen. Spaniens Nationalspieler Rodri (27) von Manchester City nannte den Namen des FCB-Stürmers, als es darum ging, die vier besten Spieler außerhalb seines Klubs in dieser Saison zu nennen.

WAS WURDE GESAGT? Im Format Chosen Quartet sagte der Matchwinner des Champions-League-Endspiels 2023 zu den herausragenden Spielern dieser Saison: "Ich finde (Jude) Bellingham macht es in Spanien herausragend. (Harry) Kane hat sich sehr gut im deutschen Fußball zurecht gefunden. Dann würde ich noch sagen (James) Maddison und (Heung-Min) Son, sie spielen bei Tottenham sehr gut."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Kane hat bei den Bayern mit 25 Toren in 22 Partien in der Tat einen furiosen Einstand gefeiert. Ähnliches gilt für den ehemaligen Dortmunder Jude Bellingham: Bei Real Madrid netzte der 20-Jährige in 21 Partien bereits 17-mal.

Maddison (27) gehörte bei den Spurs nach seinem Wechsel von Leicester City im Sommer bis zu seiner schweren Verletzung im Herbst zu den besten Spielern der Premier League und Tottenham-Kamerad Son (31) steht auch schon wieder bei 14 Scorerpunkten in 18 Begegnungen in dieser Spielzeit.

WIE GEHT ES WEITER? Rodri und seinen Citizens winkt am Freitagabend der nächste Titel: Dann trifft der Triple-Sieger im Finale der Klub-WM auf den brasilianischen Spitzenklub Fluminense.