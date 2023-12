Besiktas Istanbul trifft heute auf den Lokalrivalen Fenerbahce. Gibt es eine Übertragung im TV und LIVE STREAM?

Derbyzeit am 15. Spieltag in der türkischen Süper Lig! Am heutigen Samstag, 9. Dezember 2023, empfängt Beşiktaş Istanbul im heimischen Beşiktaş Stadyumu den Lokalrivalen Fenerbahçe. Anpfiff ist um 17 Uhr.

Während der amtierende Pokalsieger Fenerbahçe und Meister Galatasaray sich an der Spitze schon einen Vorsprung auf die Verfolger herausgearbeitet haben, droht Beşiktaş, den Anschluss nach ganz oben zu verlieren.

Im direkten Duell ist ein Sieg für das Team von Trainer Rıza Çalımbay daher fast schon Pflicht, wenn man noch ein Wörtchen an der Tabellenspitze mitreden möchte. Um zu sehen, wie das gelingen kann, reicht ein Blick in die jüngere Vergangenheit - am 27. Spieltag der Vorsaison setzte sich Beşiktaş mit 4:2 durch.

Beşiktaş empfängt am heutigen Samstag Fenerbahçe zum Derby in der Süper Lig. Gibt es eine Übertragung im TV und Livestream?

Besiktas vs. Fenerbahce im LIVE STREAM und TV: Datum, Uhrzeit, Anstoß - Übersicht zur Partie

Paarung: Beşiktaş - Fenerbahçe

Wettbewerb: Süper Lig, 15. Spieltag

Datum: Samstag, 9. Dezember 2023

Uhrzeit: 17 Uhr

Austragungsort: Beşiktaş Stadyumu (Istanbul)

Besiktas vs. Fenerbahce im LIVE STREAM und TV: Läuft die türkische Liga im Free-TV?

Die Duelle der Klubs aus der Metropole am Bosporus sind oftmals besonders hitzig und daher für Zuschauerinnen und Zuschauer durchaus reizvoll.

Im frei empfangbaren Fernsehen werden diese allerdings nicht übertragen. Keine der deutschen TV-Sender hält Rechte an der türkischen Süper Lig.

Besiktas vs. Fenerbahce im Livestream und TV: Wer überträgt die Partie im Pay-TV oder Livestream?

Selbiges gilt auch für private Anbieter, die Bezahlsender oder Livestreams nach Abschluss eines Abos anbieten.

Weder Sky noch DAZN, Magenta Sport oder Sportdigital zeigt Spiele aus der türkischen Liga live im Pay-TV oder Livestream. Das Kräftemessen zwischen Beşiktaş und Fenerbahçe ist in Deutschland somit nicht zu sehen.

Besiktas vs. Fenerbahce im Livestream und TV: Türkische Klubs im Europapokal live

Allerdings sind beide Klubs in der Europa Conference League vertreten, ausgewählte Partien sind live bei RTL+ zu sehen.

Ob Beşiktaş oder Fenerbahçe am jeweiligen Spieltag in der Konferenz dabei ist, steht meist erst kurz vorher fest. Eine andere Möglichkeit, Spiele der Teams in Deutschland zu verfolgen, bietet sich aber nicht. Einen Liveticker zur Partie gibt’s aber bei GOAL.

Besiktas vs. Fenerbahce im LIVE-STREAM und TV: Die Bilanz in direkten Duellen

Satte 143 Partien bestritten die beiden Klubs schon gegeneinander in der Liga, die Bilanz spricht leicht für Fener. Die Statistik in der Übersicht: