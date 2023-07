Besiktas soll Interesse an Marcel Sabitzer vom FC Bayern haben

Nach der Leihe bei Manchester United ist Sabitzer vorerst wieder zurück in München. Besiktas soll Interesse anmelden.

WAS IST PASSIERT? Besiktas Istanbul interessiert sich offenbar für eine Verpflichtung von Marcel Sabitzer vom FC Bayern München. Das berichtet die türkische Zeitung Fanatik - und spekuliert über erste Gespräche in der kommenden Woche.

WAS IST DER HINTERGRUND? Aufgrund mangelnder Spielzeit in München war Sabitzer im Winter per Leihe zu Manchester United gewechselt. Nach ansprechenden ersten Spielen verletzte sich der 29-jährige Österreicher am Meniskus und verpasste den Saisonendspurt.

Am Freitag verkündete der Klub Sabitzers Abschied. United-Trainer Erik ten Hag war zwar grundsätzlich zufrieden mit ihm, die Transfer-Prioritäten liegen aber woanders.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Laut des italienischen Journalisten Fabrizio Romano würde der FC Bayern Sabitzer für eine Ablösesumme von 15 bis 17 Millionen Euro abgeben. In München steht er noch bis 2025 unter Vertrag, die Konkurrenzsituation im Mittelfeld hat sich durch die Verpflichtung von Konrad Laimer nochmal verschärft.