FC Bayern: Marcel Sabitzer kehrt von Manchester United zurück

Nach einem halben Jahr in der Premier League kehrt Marcel Sabitzer an die Isar zurück.

WAS IST PASSIERT? Der österreichische Nationalspieler Marcel Sabitzer steht nach einer halben Saison bei Manchester United vorerst wieder bei Bayern München unter Vertrag. Der englische Rekordmeister verkündete am Freitag auf seiner Homepage ganz offiziell das fristgerechte Ende des Leihgeschäfts.

WAS IST DER HINTERGRUND? Sabitzer, in München meist Reservist, hatte sich in Manchester bestens eingefügt, erlitt im Mai aber eine Meniskusverletzung und verpasste die Endphase der Saison. Der 29-Jährige machte sich dennoch Hoffnung auf einen Verbleib bei United, der bis zum 30. Juni gültige Leihvertrag sah aber offenbar keine Kaufoption vor.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Sabitzer schaffte bei Rapid Wien seinen Durchbruch und wechselte über einen Zwischenstopp bei Red Bull Salzburg 2015 zu RB Leipzig. Von dort ging es im Sommer 2021 für 15 Millionen Euro Ablöse zum FC Bayern. Dort steht er noch bis 2025 unter Vertrag.

