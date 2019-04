Bericht: United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer hielt Stars nach 0:4-Klatsche bei Everton in der Kabine fest

Bei Manchester United hängt der Haussegen schief. Nach der 0:4-Packung bei Everton gab es in der Kabine der Red Devils Einiges zu besprechen.

Nach der 0:4-Klatsche beim FC Everton am Sonntag hat Ole Gunnar Solskjaer die Spieler von angeblich in der Kabine festgehalten, wo es zu lautstarken Auseinandersetzungen gekommen sein soll. Dies berichten englische Medien.

Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Demnach nahm der norwegische Cheftrainer der Red Devils seine Stars eine halbe Stunde lang ins Gebet, nachdem man sich in den 90 Minuten zuvor an der Merseyside blamiert hatte. Offenbar drangen die Geräusche aus der United-Kabine auch nach draußen.

Manchester United: Derby gegen ManCity am Mittwoch

Für den Kampf um die direkte Qualifikation für die stellte die Klatsche einen herben Rückschlag dar, derzeit rangiert man nur auf Tabellenplatz sechs.

In den vergangenen acht Pflichtspielen setzte es für den englischen Rekordmeister satte sechs Niederlagen, nun müssen De Gea, Rashford und Co. am Mittwoch auch noch ausgerechnet gegen Stadtrivale und Titelkandidat ran (21 Uhr im LIVE-TICKER).

ManUnited: Pogba kritisiert fehlenden Respekt

Im Nachgang der Begegnung bei Everton meldete sich zudem Weltmeister Paul Pogba zu Wort, der die Leistung seines Teams stark kritisierte. "Bei allem Respekt vor Everton: 0:4 zu verlieren und die Art und Weise wie wir gespielt haben, wie auch ich gespielt habe, wie jeder gespielt hat, war respektlos. Wir haben keinen Respekt gegenüber uns selbst, dem Klub und den Fans gezeigt", sagte der Franzose im Gespräch mit Sky.

Vor allem die Körpersprache sei nicht gut genug gewesen, um das United-Trikot zu tragen, fuhr der 26-Jährige fort.

Für Pogba und seine Kollegen stehen nun die Wochen der Wahrheit an: Nur vier Tage nach dem Stadtderby gegen die Skyblues wartet mit dem ein direkter Konkurrent um die CL-Plätze auf die Red Devils.