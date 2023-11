Bericht über Einigung bei den Verhandlungen: FC Bayern vor Transfer von Supertalent

Nestory Irankunda gilt in Australien als große Zukunftshoffnung. Ab dem kommenden Sommer soll der für den FCB stürmen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern steht kurz vor der Verpflichtung des australischen Junioren-Nationalspielers Nestory Irankunda (17). Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, haben sich sich die Münchener mit Irankundas Klub Adelaide United auf eine Ablöse von rund 3,5 Millionen Euro verständigt. Dazu können sich noch Bonuszahlungen gesellen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Gerüchte um ein Interesse des FCB an dem schnellen Flügelstürmer kursieren bereits seit Monaten. Nach dem Durchbruch in den Verhandlungen soll der Transfer nun im kommenden Sommer über die Bühne gebracht werden.

Irankunda darf ohnehin erst mit 18 Jahren, in seinem Fall im Februar 2024, einen Vertrag unterschreiben und dann ins Ausland wechseln.

WAS WURDE GESAGT? Irankunda selbst sagte im Mai, er werde die Entscheidung über einen Schritt in eine Top-Liga sorgfältig abwägen. Bei AAP erklärte er: "Ich mache keinen Druck, nur weil es um einen Wechsel nach Europa geht. Es geht mir um meine Karriere. Ich versuche, meine Karriere nicht zu zerstören, denn ich denke, dass ich es weit bringen kann."

"Es gibt viele Spieler aus Australien, die die falschen Entscheidungen getroffen haben. Und dann ist es für sie nicht gut gelaufen. Diese Fehler will ich nicht wiederholen", ergänzte er.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Imago Images

Imago Images

Imago Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Irankunda gilt in seiner Heimat als herausragendes Talent. Er ist australischer U17-Nationalspieler und bereits im Dunstkreis der A-Nationalelf. Für Adelaide United absolvierte der Rechtsaußen, der auch auf der linken Seite einsetzbar ist, bislang 39 Profispiele. Dabei gelangen ihm neun Tore und zwei Assists.