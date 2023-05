FC Bayern interessiert sich offenbar für Mega-Talent Nestory Irankunda aus Australien

Der FC Bayern schaut sich weiterhin auf der ganzen Welt nach Talenten um: Nun ist dem Klub wohl ein junger Australier aufgefallen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München ist angeblich am Australier Nestory Irankunda von Adelaide United dran. Das berichtet die Sport Bild. Der 17 Jahre alte Flügelspieler habe sich in den Blick des deutschen Rekordmeisters gespielt, der eine Verpflichtung zu einem späteren Zeitpunkt überdenke.

WAS WURDE GESAGT? Irankunda selbst will einen Abschied aus Australien nicht überstürzen. "Ich mache keinen Druck, nur weil es um einen Wechsel nach Europa geht. Es geht mir um meine Karriere. Ich versuche, meine Karriere nicht zu zerstören, denn ich denke, dass ich es weit bringen kann", sagte Irankunda AAP.

"Es gibt viele Spieler aus Australien, die die falschen Entscheidungen getroffen haben. Und dann ist es für sie nicht gut gelaufen. Diese Fehler will ich nicht wiederholen", ergänzte er.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Bayern holten 2019 mit Sarpreet Singh von Wellington Phoenix bereits einen Spieler aus der Region. Singh konnte sich allerdings nicht ansatzweise durchsetzen und spielt momentan auf Leihbasis bei Jahn Regensburg.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Imago Images

Imago Images

WIE GEHT ES WEITER? Irankunda darf ohnehin erst mit 18 Jahren, in seinem Fall im Februar 2024, einen Vertrag unterschreiben und dann ins Ausland wechseln.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In Australiens A-League kommt Irankunda in der laufenden Saison in 19 Spielen auf fünf Tore und zwei Vorlagen. Der in Tansania geborene Offensivspieler wurde auch schon zu Trainingseinheiten der australischen Nationalmannschaft als Gastspieler eingeladen.