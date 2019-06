Bericht: Moussa Diaby von Paris Saint-Germain wechselt zu Bayer Leverkusen

Der französische Flügelspieler Moussa Diaby von PSG steht angeblich vor einem Wechsel zu Bayer Leverkusen. Er soll für rund 15 Millionen Euro kommen.

Wie der Chefreporter des französischen Radiosenders RMC, Mohamed Bouhafsi, berichtet, steht Flügelspieler Moussa Diaby von vor einem Wechsel zu Bayer 04 Leverkusen. Bei der Werkself soll er angeblich einen Fünfjahresvertrag erhalten.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Laut Bouhafsi soll Diaby am Freitag seinen Vertrag bei Bayer unterschreiben. Die beiden Klubs haben sich offenbar auf eine Ablösesumme in Höhe von 15 Millionen Euro verständigt. Hinzu kommt ein Bonus für die Pariser in Höhe von 20 Prozent bei einem Weiterverkauf.

PSG have agreed to sell 19-year-old winger Moussa Diaby to for €15m + a 20% sell-on fee percentage. Player expected in Germany tomorrow to sign a 5-year contract. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) 13. Juni 2019

Der 19-jährige Diaby stieß erst im vergangenen Jahr zu den Profis von PSG. Dort kam er in 34 Pflichtspieleinsätzen auf vier Tore und sieben Vorlagen. Außerdem lief er bisher zehnmal für die französische U20-Auswahl auf.