Bericht: Liverpools Adam Lallana in Gesprächen über Transfer zu Leicester City

Adam Lallana vom soll offenbar Gespräche mit seinem ehemaligen Trainer Brendan Rodgers über einen Transfer zu aufgenommen haben. Das berichtet der italienische Journalist Nicolo Schira.

Lallana besitzt in Liverpool nur noch einen Vertrag bis Ende Juni und könnte den Verein deshalb nach der Saison ablösefrei verlassen. Eine Verlängerung scheint angesichts seiner geringen Einsatzzeiten in den letzten Monaten unwahrscheinlich.

Adam #Lallana is getting closer to #Leicester on a free transfer. Brendan #Rodgers is in talks with #Liverpool’s player, who will be allowed to leave Anfield at the end of the season. #transfers #LCFC