Bericht: Bayern München will Joao Cancelo ausleihen, Manchester City strebt Verkauf an

Der FCB hat im Werben um Joao Cancelo keine guten Karten. Während die Münchener ihn ausleihen möchten, schwebt City ein Verkauf vor.

Der hat den englischen Meister wegen eines Januartransfers von Abwehrspieler Joao Cancelo kontaktiert. Dies berichtet die tz . Allerdings sei ein Wechsel des Portugiesen unwahrscheinlich, da der FCB und die Citizens unterschiedliche Vorstellungen von einem Deal hätten.

Die Bayern, so heißt es, strebten ein Ausleihgeschäft Cancelos an. City dagegen möchte den Rechtsverteidiger im Falle eines Abgangs verkaufen. Ein Modell, dass eher für einen Wechsel Cancelos zum spricht. Denn die Spanier möchten ihren ehemaligen Schützling gerne dauerhaft zurückholen.

FC Bayern: Joao Cancelo steht bei Manchester City bis 2025 unter Vertrag

Mitte Dezember hatte die Bild bereits gemeldet, die Münchner bemühten sich um eine Ausleihe des 25-Jährigen. City-Trainer Pep Guardiola erklärte daraufhin, dass Cancelo, der hinter Kyle Walker nur die Nummer zwei auf der rechten Abwehrseite der Skyblues ist, grundsätzlich wechseln dürfe.

"Er muss entscheiden, ob er bei uns weitermachen will oder nicht. Das ist ein freies Land und jeder kann selbst entscheiden, was er aus seinem Leben macht", so Guardiola.

Cancelo war erst im vergangenen Sommer im Tausch für Danilo und eine Ablöse von knapp 29 Millionen Euro von Juventus Turin nach Manchester gewechselt. Sein Vertrag dort läuft noch bis 2025.