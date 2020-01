Joao Cancelo vor Abschied bei Manchester City? Pep Guardiola: "Er muss entscheiden"

Joao Cancelo kommt bei Manchester City nicht an Kyle Walker vorbei. Ein Abschied im Winter scheint möglich und sein Trainer verneint das nicht.

Trainer Pep Guardiola vom englischen Meister steht einem Abschied von Abwehrspieler Joao Cancelo anscheinend offen gegenüber.

"Er muss entscheiden, ob er bei uns weitermachen will oder nicht", sagte Guardiola während einer Presserunde. "Das ist ein freies Land und jeder kann selbst entscheiden, was er aus seinem Leben macht."

Manchester City: Cancelo kommt nicht an Walker vorbei

Gleichzeitig betonte der Katalane, dass er mit den Leistungen des 25-Jährigen zufrieden sei, sofern er denn auf dem Platz steht. "Wenn Cancelo spielt, macht er das immer gut", so Guardiola weiter.

Bei den Cityzens kommt Cancelo jedoch nicht an Rechtsverteidiger Kyle Walker vorbei, in 21 Ligaspielen stand der Portugiese nur fünfmal in der Startelf. Erst im Sommer kam er via Tauschgeschäft von Juventus Turin.

Spanische Medien bringen immer wieder eine Rückkehr zum ins Spiel, laut der Bild hat auch der FC Bayern ein Auge auf den 16-fachen Nationalspieler geworfen.