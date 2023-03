Bericht: Aymeric Laporte strebt Abschied von Manchester City an

Nach gut fünf Jahren könnte Aymeric Laportes Zeit in Manchester zu Ende gehen. Der Verteidiger ist mit seiner Rolle unzufrieden.

WAS IST PASSIERT? Der spanische Nationalspieler Aymeric Laporte (28) ist bei Manchester City unzufrieden. Foot Mercato berichtet, der Innenverteidiger, der aktuell nicht erste Wahl bei Pep Guardiola ist, denke über einen vorzeitigen Abschied vom englischen Meister nach. Der Vertrag des Innenverteidigers in den Eastlands läuft noch bis 2025.

WAS IST DER HINTERGRUND? Laporte hat seinen Platz in Citys Defensivzentrale verloren. Den Vorzug bekommen im Moment meist Ruben Días und der ehemalige Dortmunder Manuel Akanji. Dazu gibt es Gerüchte, dass Manchester zur kommenden Saison einen weiteren hochkarätigen Abwehrspieler verpflichten möchte. Vor allem Leipzigs Josko Gvardiol wird in dem Zusammenhang immer wieder genannt.

Im Winter gaben die Citizens mit João Cancelo bereits einen namhaften Verteidiger ab, der Portugiese heuerte auf Leihbasis beim FC Bayern an.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Laporte, den die Mundo Deportivo im vergangenen Sommer mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht hatte, wurde zu Saisonbeginn von einer Knieverletzung außer Gefecht gesetzt. Er absolvierte nur sieben Partien in der Premier League, insgesamt stand er in 15 Pflichtspielen auf dem Platz.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Laporte spielte in der Jugend unter anderem für Aviron Bayonnais und CD Basconia. Seinen Durchbruch feierte er bei Athletic Bilbao, ehe ManCity ihn im Januar 2018 für 65 Millionen Euro Ablöse in die Premier League holte.