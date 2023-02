RB Leipzig: Josko Gvardiol bestätigt Wunschziel Premier League - Chelsea war dran

Gvardiol hat verraten, welche die nächste Liga in seiner Karriere sein soll. Dabei bestätigte er auch das konkrete Interesse eines Top-Klubs.

WAS IST PASSIERT? Josko Gvardiol hat in einem Interview mit der Times enthüllt, dass er gerne eines Tages in die Premier League wechseln würde. In dem Zusammenhang hat er auch das konkrete Interesse vom FC Chelsea im vergangenen Sommer bestätigt.

WAS WURDE GESAGT? Der Leistungsträger von RB Leipzig sagte: "Mein Ziel ist es, in der Premier League zu spielen." Vor seinem Wechsel von Dinamo Zagreb in die Bundesliga 2021 hätte er bereits die Möglichkeit gehabt, in die englische Beletage zu wechseln: "Ich hatte zwei Möglichkeiten, zwischen Leeds und Leipzig. Ich wusste, dass ich noch ein paar Schritte machen muss, bevor ich eines Tages in der Premier League bin."

Der Kroate machte auch deutlich, dass er sich in Leipzig gut aufgehoben fühlt und erklärte: "Letztendlich ist Leipzig ein wirklich guter Verein und ich fühle mich hier sehr wohl. Es ist wichtig, dass ich fast jedes Spiel spiele."

Im vergangenen Sommer machte der FC Chelsea bei dem Innenverteidiger ernst, wie er nun bestätigte. "Mein Berater hat mich angerufen und gesagt, dass Chelsea sehr interessiert ist, und natürlich denkt man über ein ernsthaftes Angebot von einem großen Verein wie Chelsea nach. Leipzig hat gesagt, dass sie mich nicht verkaufen wollen. Am Ende habe ich wirklich mit dieser Entscheidung gerungen, aber wir haben keine Einigung erzielt. Es ist, wie es ist." Ob Gvardiol im Sommer wechseln wird, ließ er vorerst offen und betonte: "Dies ist meine zweite Saison, eine weitere Saison wäre toll, aber wir werden sehen."

WAS IST DER HINTERGRUND? An Gvardiol sollen bereits zahlreiche Klubs interessiert gewesen sein. Medienberichten zufolge lehnte RB Leipzig im letzten Sommer ein 90-Millionen-Euro-Angebot vom FC Chelsea ab.

Auch Manchester City und Real Madrid haben angeblich bereits Interesse an Gvardiol gezeigt. Die Cityzens sollen dabei sogar schon 130 Millionen Euro (so viel zahlte City noch nie für einen Neuzugang) für den WM-Dritten geboten haben - und damit mehr als den Betrag der Ausstiegsklausel, die laut Bild für den Sommer 2024 in Gvardiols Vertrag stehen und 112 Millionen Euro betragen soll.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Bei Leipzig gilt Gvardiol als gesetzt. In dieser Saison stand der 21-Jährige bereits 26 Mal auf dem Platz, wobei er einen Treffer in der Champions League verzeichnen konnte. Sein Vertrag läuft noch bis 2027.