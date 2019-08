Berater von Barca-Star Ousmane Dembele verrät: "Er wird zu 1000 Prozent bleiben"

Ousmane Dembele ist ein vielerorts diskutierter Name. Nun ließ sein Berater durchsickern, dass sich der junge Franzose eine Zukunft bei Barca wünscht.

Moussa Sissoko, Berater von Barca-Star Ousmane Dembele, hat verraten, dass der Flügelflitzer trotz zahlreicher Offerten definitiv bei den Katalanen bleiben wird.

"Ich will die Situation von Ousmane Dembele ein für alle Mal klarstellen: Er fühlt sich wohl hier und wird zu 1000 Prozent bleiben und für die Farben dieses Vereins kämpfen", sagte Sissoko im Gespräch mit dem französischen Blatt L'Equipe.

Barca: Dembele war beim FC Bayern ein Thema

In den vergangenen Wochen und Monaten hatte es viele Spekulationen rund um die Zukunft des Weltmeisters gegebenen, der immer wieder mit einem Abgang in Verbindung gebracht wurde. Unter anderem soll auch der FC Bayern Interesse an Dembele gehabt haben, ehe sich die Münchner nun doch Philippe Coutinho schnappten. Zudem wurden PSG und der als mögliche Abnehmer des Ex-Dortmunders genannt.

Dembeles Berater ließ jedoch auch durchsickern, dass das Interesse an seinem Klienten durchaus groß gewesen sei. "Trotz zahlreicher Angebote von mehreren europäischen Top-Klubs will Ousmane beim größten aller Vereine bleiben und dort seine Leistung bringen. Er hat nicht eine Sekunde an einen Abschied gedacht", so Sissoko weiter.

: Dembele fällt fünf Wochen aus

In den kommenden Wochen muss der 22-Jährige seinen Teamkollegen jedoch von der Tribüne aus zusehen, weil ihn eine Muskelverletzung vom Spiel gegen Athletic (0:1) ausbremst. Der Flügelspieler wird den Katalanen rund fünf Wochen fehlen. "Unglücklicherweise wirft ihn die Verletzung jetzt etwas zurück, aber das wird seinen Erfolg hier nicht beeinflussen. Ousmane will schnell auf den Platz zurückkehren", sagte sein Berater abschließend.

Dembele geht bereits in seine dritte Saison beim amtierenden spanischen Meister. Insgesamt lief er 66-mal für die Blaugrana auf und sammelte dabei 35 Scorerpunkte (18 Tore, 17 Vorlagen).