Benjamin Pavard: Franco Di Santo bislang mein härtester Gegenspieler in der Bundesliga

Franco Di Santo kommt beim FC Schalke 04 kaum noch zum Zuge. Er ist Stuttgarts Benjamin Pavard allerdings besonders in Erinnerung geblieben.

Weltmeister Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart hat Franco Di Santo vom FC Schalke 04 als seinen bislang härtesten Gegenspieler in der Bundesliga bezeichnet.

"Schalkes Franco di Santo ist außergewöhnlich schwer in Schach zu halten. Er ist immer in Bewegung und in seinem Handeln unvorhersehbar. Zudem gibt es noch Robert Lewandowski, der ein kompletter Spieler und immer gefährlich ist", sagte Pavard im Gespräch mit bundesliga.com.

Benjamin Pavard wechselt wohl zum FC Bayern München

Pavard war im Sommer 2016 vom OSC Lille nach Stuttgart gewechselt. Dem Vernehmen nach wird der Verteidiger nach der Saison von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch machen und zum FC Bayern München wechseln. FCB-Coach Niko Kovac schwärmte zuletzt: "Er ist ein sehr, sehr guter Spieler, der eine sehr hohe Qualität hat."

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Di Santo steht indes seit Sommer 2015 bei Schalke unter Vertrag. In der laufenden Saison kam der Argentinier allerdings in nur vier von 14 Bundesliga-Spielen zum Einsatz.