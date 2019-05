Benfica-Talent Joao Felix vor Wechsel in die Premier League? Manchester City soll bei den Eltern vorgefühlt haben

Nach Juventus macht offenbar der nächste Verein bei Benfica-Talent Joao Felix Ernst. Manchester City soll nun mit seinen Eltern gesprochen haben.

Wie die portugiesische Tageszeitung Record berichtet, hat Txiki Begiristain, Sportdirektor von , am Rande des Europa-League-Duells mit die Eltern von -Talent Joao Felix getroffen.

Demnach habe Begiristain mit ihnen über einen möglichen Transfer des 19-Jährigen nach gesprochen. Auch Felix könne sich einen Wechsel nach Manchester offenbar vorstellen, insbesondere die Philosophie von Trainer Pep Guardiola soll es ihm angetan haben.

Auch Juventus soll seine Fühler nach Joao Felix ausstrecken

Nach nur einer Saison im Profifußball hat das Benfica-Talent das Interesse großer europäischer Vereine auf sich gezogen. Zuletzt wurde Felix unter anderem mit Juventus Turin in Verbindung gebracht. Der italienische Serienmeister soll 75 Millionen geboten haben, sei damit aber bei Benfica abgeblitzt.

Der Stürmer steht in Lissabon noch bis 2023 unter Vertrag, für eine Ablösesumme in Höhe von 120 Millionen Euro könnte der 19-Jährige den Verein jedoch vorzeitig verlassen. Der Klubpräsident machte zuletzt deutlich, um seine Spieler kämpfen zu wollen. In 40 Spielen für Benfica kommt Felix auf 18 Tore und elf Assists.