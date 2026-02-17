In der UEFA Champions League steigen heute die Hinspiele der Playoffs. Am heutigen Dienstag (17. Februar) kommt es im Rahmen der Playoffs zum Duell zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid. Der Anstoß im Estadio da Luz in Lissabon erfolgt planmäßig um 21 Uhr.

GOALverrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Benfica Lissabon vs. Real Madrid im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die Champions League heute?

Real Madrid ist zu Gast in Lissabon bei Benfica und ihr seht die Partie live und exklusiv bei DAZN. Kurz vor Anstoß begrüßt Euch Kommentator Marco Hagemann im Einzelspiel.

Außerdem ist die Begegnung Teil der DAZN-Konferenz. Hier starten die Vorberichte ab 20.30 Uhr mit Moderator Lukas Schönmüller. Tom Kirsten ist für das Spiel zwischen Benfica und Real zuständig.

Ihr seht die Champions League heute auf den beiden Pay-TV-Sendern DAZN 1 und DAZN 2 sowie im Livestream über die App oder den Browser.

Um die CL bei DAZN sehen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abo vonnöten.

Anstoßzeit Benfica gegen Real Madrid

Champions League - Endrunde Estadio da Luz

Benfica vs. Real Madrid: Aufstellungen

News über Benfica

Benfica Lissabon hat sich mit einem 4:2-Erfolg über Real Madrid in letzter Sekunde in die Playoffs gerettet. In einer intensiven Partie fiel die Entscheidung erst tief in der Nachspielzeit. Zum ungewöhnlichen Matchwinner wurde Torwart Anatoliy Trubin. In der achten Minute der Nachspielzeit erzielte er den Treffer, der letztlich das Weiterkommen sicherte.

In den Playoffs trifft die Mannschaft von Trainer Jose Mourinho nun erneut auf Real Madrid.

News über Real Madrid

Durch die 2:4-Niederlage am letzten Spieltag der Ligaphase bei Benfica muss Real Madrid den Weg ins Achtelfinale über die Playoffs nehmen. Zwei Treffer von Kylian Mbappe reichten in der portugiesischen Hauptstadt nicht aus, um das direkte Weiterkommen zu sichern.

Damit stehen für die Königlichen nun zwei zusätzliche Spiele an. Nach dem verpassten direkten Einzug ins Achtelfinale dürfte die Mannschaft entsprechend fokussiert in die Playoff-Partien gehen – zumal man sich diesen Umweg aus eigener Sicht hätte ersparen können.

Form

Bilanz direkte Duelle

BEN Letzte 2 Spiele RMA 2 Siege 0 Unentschieden 0 Siege Benfica 4 - 2 Real Madrid

Benfica 5 - 2 Real Madrid 9 Erzielte Tore 4 Spiele über 2,5 Tore 2/2 Beide Teams haben getroffen 2/2

Benfica vs. Real Madrid: Die Tabellen

