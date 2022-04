Das Überraschungsteam der Champions League, Benfica, empfängt heute zum Viertelfinale den Mitfavorit FC Liverpool. Angepfiffen wird die Begegnung um 21 Uhr im Estadio da Luz in Portugal.

Nachdem die Portugiesen sich in der Gruppenphase als Zweiter überraschend vor dem FC Barcelona für das Achtelfinale qualifizierten, bezwangen sie im Achtelfinale Ajax Amsterdam. Die Reds zeigen sich in dieser CL-Saison in bestechender Form und gewannen alle sechs Gruppenspiele. Das Viertelfinal-Ticket sicherte sich die Mannschaft von Jürgen Klopp gegen Inter Mailand.

Der LFC hat die letzten drei seiner Europapokal-Auswärtsspiele gegen Benfica allesamt verloren. Wird dieser Trend heute gebrochen? GOAL liefert die Infos zur Übertragung.

Benfica Lissabon vs. FC Liverpool heute live: Die Fakten zum Champions League Viertelfinale

Match Benfica Lissabon - FC Liverpool Wettbewerb Champions League, Viertelfinale Datum Dienstag, 5. April 2022 Uhrzeit 21 Uhr Ort Lissabon, Estádio da Luz Bilanz (letzten vier Spiele) Siege LFC: 1 Siege Benfica: 3

Champions League Viertelfinale heute live im TV: Wird Benfica Lissabon vs. FC Liverpool heute im Free-TV übertragen?

Dass es die Champions League in den Gruppenspielen oder der K.o.-Phase in das deutsche Free-TV schafft, gehört leider seit einiger Zeit der Vergangenheit an.

Auch die heutige Begegnung zwischen Benfica Lissabon und dem FC Liverpool wird nicht kostenlos gezeigt.

Die Rechte zur Übertragung der Champions League liegen in dieser Saison liegen bei den Sendern DAZN und Amazon. Auf welchem Sender Ihr die Partie heute sehen könnt, verraten wir Euch im nächsten Abschnitt.

DAZN oder Amazon? Benfica Lissabon vs. FC Liverpool im TV und LIVE-STREAM verfolgen

Den Großteil dieser UCL-Saison könnt Ihr zwar exklusiv auf DAZN verfolgen, doch zwei ausgewählte Partien am Dienstag seht Ihr nur beim Konkurrenten Amazon Prime Video. Auch die Übertragung der Partie zwischen den beiden Ex-Dortmundern Julian Weigl (Benfica) und Jürgen Klopp (Liverpool) seht Ihr heute ab 20 Uhr nur hier!

Benfica Lissabon vs. FC Liverpool exklusiv auf Amazon: Die Infos zum Sender

Amazon Prime Video könnt Ihr auf zahlreichen mobilen und internetfähigen Devices nutzen. Die App ist neben dem Smart-TV auch auf dem Handy, Tablet, der Spielekonsole oder als Desktopversion abrufbar.

Das Angebot auf Amazon Prime Video beschränkt sich natürlich nicht nur auf LIVE-Sport, sondern ist hauptsächlich für dessen Blockbuster-Filme und -Serien bekannt.

Die Mitgliedschaft bei Amazon Prime kostet im Jahresabo einmalig 69,00€ oder im Monatstarif 7,99€ pro Monat. Als Neukunden könnt Ihr sogar von einem kostenlosen Probemonat Gebrauch machen.

DAZN überträgt sechs von acht Viertelfinal-Spielen live und exklusiv: Die Champions League im TV und LIVE-STREAM

Wollt Ihr die restlichen drei Spiele des Hinspieltages sehen? Dann empfehlen wir Euch den Ismaninger Spezialisten für Sportstreaming DAZN!

Neben dem Großteil der Champions League könnt Ihr hier auch die Bundesliga, Serie A, LaLiga oder Sportarten wie Basketball, Kampfsport oder Wintersport verfolgen.

Die Mitgliedschaft bei DAZN ist bereits ab 29,99€ im jederzeit kündbaren Monatstarif zu haben.

Champions League live auf DAZN: Die wichtigsten Infos zum Sender

Benfica Lissabon vs. FC Liverpool heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Mit welchen Startformationen Liverpool und Benfica heute im Viertelfinale beginnen werden, könnt Ihr rund eine Stunde vor Anpfiff hier nachlesen.

Benfica Lissabon vs. FC Liverpool im kostenlosen LIVE-TICKER: Mit GOAL verpasst Ihr nichts!

Auch für LIVE-TICKER-Freunde können wir heute eine Empfehlung aus eigenem Anlass aussprechen: Schaut doch mal bei unserem kostenlosen Ergebnis-TICKER vorbei und lasst Euch von interessanten Statistiken und einer Echtzeitberichterstattung überzeugen.

