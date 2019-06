Belgien vs. Schottland: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung der EM-Qualifikation

In der EM-Qualifikation muss Belgien gegen Schottland ran. Goal erklärt, wo Ihr die Partie live im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER verfolgen könnt.

Wer sammelt in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 die nächsten Zähler? Am vierten Spieltag der Gruppe I empfängt die belgische Nationalmannschaft im König-Baudouin-Stadion in Brüssel das schottische Nationalteam. Anstoß ist am Dienstagabend um 20.45 Uhr.

Ist bereit für einen großen Titel? Das Starensemble des Ersten der FIFA-Weltrangliste ist prall besetzt mit Top-Spielern europäischer Top-Klubs. Bei der Weltmeisterschaft in 2018 siegten sich die Belgier bis ins Halbfinale, scheiterten dort allerdings am späteren Weltmeister Frankreich. Zumindest sicherte sich die belgische Elf im Spiel um Platz drei gegen England die Bronzemedaille.

Um bei der Europameisterschaft 2020 erneut einen Titel ins Visier zu nehmen, müssen die Belgier erst einmal die Qualifikation überstehen und zuvor wichtige Punkte sammeln. Denn auch die Schotten wollen zur Euro 2020. Wer macht einen weiteren Schritt in Richtung EM - Belgien oder ?

Belgien vs. Schottland - wer zeigt / überträgt die Begegnung? In diesem Artikel verraten wir Euch, wo Ihr die Partie live im TV, im LIVE-STREAM oder im LIVE-TICKER verfolgen könnt. Außerdem informieren wir Euch über die Aufstellungen und darüber, wir Ihr die Highlights der Begegnung sehen könnt.

Belgien vs. Schottland: Die EM-Qualifikation im Überblick

Duell Belgien vs. Schottland Datum Dienstag, 11. Juni 2019 || 20.45 Uhr Ort König-Baudouin-Stadion, Brüssel (Belgien) Zuschauer 50.093 Plätze

Belgien vs. Schottland heute im TV erleben - geht das?

Eden Hazard, Kevin De Bruyne und Co. - der Starauflauf in der belgischen Nationalmannschaft ist groß. Kein Wunder, dass die Spiele der Belgier begeisterte Fußballfans vor die Fernseher locken. Doch wird die Partie unserer Nachbarn überhaupt hier in im TV übertragen?

Das ist nicht der Fall. Belgien vs. Schottland wird nicht live im deutschen TV gezeigt - weder im Free- noch im Pay-TV. Der Grund liegt in der Rechtevergabe. Die deutschen TV-Sender haben keine Übertragungsrechte an den EM-Qualifikationsspielen ausländischer Mannschaften. Somit zeigen weder die ARD oder das ZDF noch RTL oder Sky das Duell zwischen Belgien und Schottland.

Aber RTL zeigt doch die EM-Quali …? Das ist richtig. Allerdings überträgt der Privatsender ausschließlich die Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft. Spiele ohne deutsche Beteiligung gehören nicht zum Übertragungspaket von RTL.

Zusammenfassung: Es gibt keine Möglichkeit, Belgien vs. Schottland live im deutschen TV anzuschauen. Doch aufgepasst: Die Alternative nennt sich LIVE-STREAM und wird im folgenden Abschnitt erklärt.

Belgien vs. Schottland heute im LIVE-STREAM sehen - so geht's!

In diesem Abschnitt erklären wir Euch, wie Ihr trotz fehlender TV-Übertragung das Duell zwischen Belgien und Schottland dennoch auf völlig legale Art und Weise im LIVE-STREAM schauen könnt.

DAZN zeigt / überträgt Belgien vs. Schottland im LIVE-STREAM

Geht es um Live-Spiele der EM-Qualifikation, ist DAZN Eure erste Anlaufstelle. Der Streamingdienst ist die Heimat der Länderspiele. DAZN zeigt alle EM-Qualifikationsspiele ohne deutsche Beteiligung und damit auch Belgien vs. Schottland in voller Länge im LIVE-STREAM. Mit dem Stream des Online-Dienstes könnt Ihr 90 volle Minuten Fußball pur genießen.

Bereits wenige Minuten vor dem Anpfiff beginnt DAZN wie gewohnt mit der Übertragung. Sind die wichtigsten Fakten und die Mannschaftsaufstellungen genannt, geht es rein in die Partie. Für das Aufeinandertreffen Belgien gegen Schottland nimmt Kommentator Tobi Fischbeck am Mikrofon Platz und begleitet Euch durch den Abend.

Wie kann ich den LIVE-STREAM zu Belgien vs. Schottland bei DAZN sehen?

Belgien vs. Schottland - den LIVE-STREAM zur Partie könnt Ihr nur anschauen, wenn Ihr im Besitz eines DAZN-Abonnements seid. Ist das der Fall, müsst Ihr nichts weiter machen, als den LIVE-STREAM zu starten. Doch auch Nicht-Kunden von DAZN können das Duell ganz einfach und vollkommen kostenlos sehen - und zwar mit dem Gratismonat von DAZN.

Mit dem kostenlosen Probemonat von DAZN könnt Ihr sowohl Belgien vs. Schottland als auch alle anderen LIVE-STREAMS vier Wochen lang gratis testen. Klickt Euch einfach mal durch unsere Programmübersicht und sucht Euch das Live-Spiel und den Live-Sport raus, den Ihr gerne sehen möchtet.

Denn DAZN ist nicht nur die Heimat des europäischen und weltweiten Spitzenfußballs, sondern hat auch zahlreiche weitere Sportarten im Repertoire. Verschiedene Box-, Darts-, Hockey, Radsport- oder Motorsport-Events bietet Euch DAZN in zahlreichen LIVE-STREAMS an. Und das alles für den unschlagbaren Preis von 9,99 Euro im Monat. Das Abo lässt sich zudem jederzeit monatlich kündigen.

Belgien vs. Schottland: Auf welchen Geräten ist DAZN verfügbar?

Handy, Tablet, Computer, Laptop, Smart-TV, Playstation4 - die Auswahl ist riesengroß. Auf welchen Geräten Ihr DAZN nutzt, bleibt Euch überlassen. Während Ihr auf Eurem Laptop und Computer DAZN ganz einfach unter www.dazn.com abrufen könnt, ladet Ihr Euch die DAZN-App für alle anderen Geräte über die gängigen Portale herunter:

Belgien vs. Schottland heute im LIVE-TICKER verfolgen

Falls Ihr keine Chance habt, das Spiel im LIVE-STREAM zu verfolgen, haben wir etwas für Euch: Schaut doch einfach mal im LIVE-TICKER von Goal zu Belgien vs. Schottland vorbei und verpasst im Ticker keine wichtige Szene, keinen Treffer und erst recht keine Entscheidung.

Der LIVE-TICKER von Goal zu Belgien vs. Schottland sowie alle unserer anderen Ticker sind selbstverständlich kostenlos.

Belgien vs. Schottland: So seht Ihr die Highlights

Spiel im LIVE-STREAM verpasst? LIVE-TICKER reicht Euch nicht aus? Dann empfehlen wir Euch die Highlights von Belgien vs. Schottland auf DAZN.

Das Beste: Für die Zusammenfassung müsst Ihr Euch gar nicht so lange gedulden. Bereits wenige Minuten nach dem Abpfiff lädt Euch der Streamingdienst eine ausführliche Zusammenfassung mit den besten und wichtigsten Szenen sowie allen Toren auf die Plattform.

Doch damit nicht genug: Bei DAZN bekommt Ihr nicht nur die Highlights der Partie zwischen Belgien und Schottland, sondern könnt Euch die Zusammenfassungen aller EM-Qualifikationsspiele noch einmal in Ruhe anschauen.

Selbst zu den Spielen der deutschen Nationalmannschaft, welche nicht im LIVE-STREAM bei DAZN laufen, gibt es die Highlights sowie ein Re-Live auf der Plattform.

Belgien vs. Schottland: Die Aufstellungen

Läuft für die belgische Nationalmannschaft wieder ein mit Stars gespicktes Ensemble auf? Was hält Schottland dagegen? Beide Fragen zur Aufstellung beantworten wir Euch knapp eine Stunde vor dem Anpfiff an dieser Stelle, sobald die Formationen beider Teams öffentlich sind.

Wer zeigt / überträgt Belgien vs. Schottland? Die Übertragung im Überblick