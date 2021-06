Belgien vs. Portugal heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights - die Übertragung der EM 2021

Der Härtetest für den Titelverteidiger im Achtelfinale gegen Belgien steht an. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung im TV, LIVE-STREAM und mehr.

Heute am Sonntag, den 27. Juni 2021, treffen Belgien und Portugal im Achtelfinale der EM aufeinander. Anstoß im Olympiastadion von Sevilla ist um 21 Uhr.

Zwei echte Schwergewichte also, die sich hier bereits im Achtelfinale duellieren. Die goldene Generation von Belgien rund um Kevin de Bruyne, Eden Hazard und Co. trifft auf den amtierenden Europameister mit Cristiano Ronaldo. Die Offensivabteilungen der beiden Teams sind exzellent bestückt, man kann also auf ein torreiches und spannendes Spiel hoffen.

Belgien wurde in den letzten Turnieren immer als Geheimfavorit gehandelt und wird sicher alles daran setzen, dieser Rolle bei der EM 2021 gerecht zu werden. Aber auch Portugal will sich als Europameister natürlich nicht bereits im Achtelfinale verabschieden. Besonders Cristiano Ronaldo, für den diese EM wahrscheinlich die letzte sein wird, ist sicher heiß darauf, Portugal als Kapitän noch einmal bis ins Finale zu führen.

Goal erklärt euch alles zur Übertragung der Partie - ob im TV, LIVE-STREAM oder als LIVE-TICKER.

Belgien vs. Portugal heute live: Die Achtelfinalpartie bei der EM auf einen Blick

Begegnung Belgien vs. Portugal Wettbewerb EM 2021 - Achtelfinale Anpfiff 27.06. - 21:00 Uhr Spielort Olympiastadion (Sevilla)

Belgien vs. Portugal heute live: Wie kann ich das Spiel im TV sehen?

Alle Spiele der K.o.-Phase bei der EM sind im deutschen Free-TV bei der ARD oder dem ZDF zu sehen. Das ist allerdings nicht eure einzige Möglichkeit, wie ihr die Partien verfolgen könnt. Auch der Pay-TV Sender MagentaTV konnte sich die Rechte der EM-Übertragung sichern und zeigt die Spiele auf seiner Plattform.

Im Gegensatz zu ARD und ZDF ist der LIVE-STREAM, mit dem die Spiele bei MagentaTV zu sehen sind, allerdings nicht kostenlos. Mehr dazu findet ihr im Abschnitt weiter unten.

Belgien vs. Portugal heute live im Free-TV sehen: Die Übertragung in der ARD

Für die Übertragung der heutigen Partie ist die ARD zuständig. Wie gewohnt beginnt die Vorberichterstattung zum Spiel nach der Tagesschau um 20:15 Uhr.

Moderiert wird dabei von Alexander Bommes. Als Experten sind wie bereits bei der bisherigen EM Almuth Schult, Stefan Kuntz und Kevin Prince-Boateng mit dabei. Wenn um 21:00 Uhr dann angepfiffen wird, könnt ihr Tom Bartels als Kommentator hören.

Belgien vs. Portugal heute live: Die Partie bei MagentaTV

Wie bereits oben beschrieben, könnt ihr das Spiel auch beim Pay-TV Sender MagentaTV sehen. Dieser gehört zur Telekom und bietet dafür einen LIVE-STREAM auf seiner Website an. Dieser ist aber eben nicht kostenfrei. Um Zugriff darauf zu bekommen, müsst ihr bei MagentaTV ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Dafür gibt es unterschiedliche Modelle, mehr dazu könnt ihr hier nachlesen.

Der Sender der Telekom hat sich dabei für diese EM einige namhafte Leute herangeholt. So wird beispielsweise von Johannes B. Kerner moderiert, als Experten sind Fredi Bobic und Michael Ballack mit dabei. Treue Zuschauer von DAZN werden u.a. auch die Stimme von Jan Platte als Kommentator erkennen, der für die EM bei MagentaTV an den Start geht.

Belgien vs. Portugal heute live: Das EM-Achtelfinale im LIVE-STREAM sehen

Beide oben genannten Parteien, sowohl die ARD als auch MagentaTV, bieten euch einen LIVE-STREAM zum Spiel an. Alles was ihr dafür braucht ist ein internetfähiges Gerät, egal ob Smartphone, Tablet oder Smart-TV.

Belgien vs. Portugal heute live: Der kostenlose LIVE-STREAM der ARD

Parallel zum Spiel gibt es natürlich auch von der ARD einen LIVE-STREAM. Dabei hört ihr ebenfalls Tom Bartels am Mikrofon und der Anpfiff verändert sich natürlich ebenfalls nicht. Ab 21:00 Uhr könnt ihr dort die Partie verfolgen. Den Link zum LIVE-STREAM findet ihr hier.

Belgien vs. Portugal heute live: LIVE-STREAM bei MagentaTV

Die Übertragung des Spiels beim Pay-TV-Sender MagentaTV findet auch als LIVE-STREAM statt. Der ist - wie schon mehrfach beschrieben - allerdings nicht kostenlos. Alle Infos zu MagentaTV, und was es dort noch gibt, könnt ihr hier finden. Neben den Liveübertragungen der Spiele gibt es dort u.a. noch Taktikanalysen zu sehen, sowie einen täglichen Bericht aus dem Hauptquartier der deutschen Nationalelf.

Belgien vs. Portugal heute live: Der LIVE-TICKER zum Achtelfinale

Wer das Spiel nicht live verfolgen kann, dem hilft vielleicht der LIVE-TICKER von Goal weiter. Damit bleibt ihr immer auf dem Laufenden und könnt sobald auf dem Spielfeld etwas passiert, alles bequem auf eurem Smartphone ablesen. Den Link zum LIVE-TICKER findet ihr hier.

Belgien vs. Portugal: Die Highlights des Spiels auf DAZN

Die Liveübertragung der EM-Spiele könnt ihr auf DAZN zwar leider nicht sehen, dafür bietet der Streamingdienst aus Ismaning allerdings etwas anderes an. Immer eine Stunde nach Abpfiff der Partie seht ihr dort alle Tore und Highlights. Perfekt also für alle, die nicht jedes Spiel sehen können, aber trotzdem nicht auf die EM verzichten wollen.

Neben den EM-Highlights bietet DAZN allerdings noch einiges mehr für alle Sportbegeisterten. Egal ob US-Sport, Tennis, die Champions League oder Bundesligaspiele. Hier könnt ihr rund um die Uhr den besten Livesport sehen. Ein Abo bei DAZN bekommt ihr schon für 11,99€ im Monat oder 119,99€ jährlich.

Zwar werden diese Preise ab August auf 14,99€ bzw. 149,99€ erhöht, dafür könnt ihr dann dort aber noch mehr Bundesliga und Champions League live erleben. Wer jetzt immer noch nicht überzeugt ist, kann sich mit dem kostenlosen Probemonat selbst ein Bild vom Angebot bei DAZN machen.

Belgien vs. Portugal heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Highlights - alles auf einen Blick

Free-TV ARD Pay-TV MagentaTV LIVE-STREAM ARD / MagentaTV LIVE-TICKER Goal Highlights DAZN

Belgien vs. Portugal heute live: Die Aufstellungen für das Achtelfinale

Sobald die Aufstellungen der Teams bekanntgegeben werden, könnt ihr sie hier finden.